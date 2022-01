Complexo de Ténis da Maia é palco da eliminatória entre seleções nacionais

Prova, que coloca frente a frente Portugal e Polónia, realiza-se entre quatro e cinco de março.

A seleção nacional masculina recebe a Polónia no Complexo Municipal de Ténis da Maia para disputar o play-off do Grupo Mundial 1 da Taça Davis. A Federação Portuguesa de Ténis fez o anúncio esta quarta-feira.

Foi há 12 anos que o Complexo maiato recebeu a última eliminatória da Taça Davis. Em março de 2010, a seleção nacional derrotou a Dinamarca por 4-1, na primeira ronda do Grupo II da Zona Europa- África. Desta vez, estará em jogo o acesso ao Grupo Mundial 1 (a 16-17 ou 17-18 de setembro), o penúltimo degrau antes da fase final da competição.

Para o capitão Rui Machado, que assumiu o cargo em outubro de 2018, esta é a primeira eliminatória jogada “em casa”. O algarvio já liderou a equipa portuguesa em quatro encontros “fora de portas”, sendo que dois realizaram-se em 2019, um em 2020 e um em 2021.

Vasco Costa, presidente da Federação Portuguesa de Ténis, mostra a sua satisfação por regressar à Maia, dizendo que «estamos felizes e entusiasmados por doze anos depois regressarmos à Maia, uma cidade onde a seleção nacional já conseguiu importantes vitórias no passado». Quanto à prova, o presidente diz que «é uma eliminatória que queremos ganhar, apesar da mais valia da equipa da Polónia, que tem um jogador do top 10 mundial de singulares e quatro do top 100 de pares».