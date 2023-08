Têxteis técnicos e moda a caminho da Exponor, para encontros internacionais de negócios

Hi-Tech-TEX na Modtissimo – 13-15 de setembro de 2023

A indústria têxtil portuguesa é já uma referência nos têxteis técnicos pela sua vanguarda e inovação sustentável, atraindo, assim cada vez mais clientes de mercados, por sua vez, cada vez mais exigentes.

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, como parceiro da Enterprise Europe Network (um serviço da Comissão Europeia de apoio às PME e startups com potencial de crescimento) associa-se ao CITEVE – Centro Tecnológico da Indústria Têxtil Vestuário e ao Cluster Têxtil na organização do matchmaking internacional Hi-Tech-TEX.

O Hi-Tech-TEX, projeto concebido para impulsionar cadeias de valor sustentáveis, para promover o setor dos têxteis, vestuário e têxteis de aplicação técnica, contribui para o reforço competitivo da capacidade tecnológica e criatividade, conhecimento e inovação, sustentabilidade e projeção internacional do tecido empresarial português.

Estes Encontros Internacionais de Negócios são gratuitos, realizam-se em formato híbrido e fazem a ponte entre designers, fabricantes, I&D, compradores, retalhistas, fornecedores, especialistas e prestadores de serviços, através de reuniões online ou presenciais, a decorrer entre 13 e 14 de setembro, na Exponor. No formato online, o evento estende-se até ao dia 15 de setembro.

O Hi-Tech-TEX decorre em paralelo ao Modtissimo, o mais importante salão têxtil português, e o mais antigo de toda a Península Ibérica que, em fevereiro de 2023, atraiu 5.163 visitantes, o que se traduz num crescimento de 6,4% face à edição anterior. Verificou-se também uma subida de 3,9% nos compradores estrangeiros que perfizeram um total de 504, tendência de crescimento essa que se perspetiva continue em setembro pela aposta da Associação Seletiva Moda na componente de internacionalização e no compromisso em mostrar que Portugal está na moda e que a moda está cada vez mais em Portugal.

De cariz marcadamente internacional, o B2B Hi-Tech-TEX apoia as empresas, empreendedores, designers, academia e centros de I&D na procura de parcerias que lhes permitam competir pelo valor através da diferenciação (seja na moda, seja no design, na novação tecnológica ou no serviço prestado), proporcionando-lhes a oportunidade de, virtual ou presencialmente, partilhar ideias, projetos, soluções inovadoras e desafios, com vista ao reforço das suas competências e ao estabelecimento de parcerias.

Como entidade organizadora, a AEP apoia de forma gratuita as empresas portuguesas no registo na plataforma B2B, na criação de um perfil de cooperação e na identificação de empresas com potencial para estabelecimento de parcerias de cooperação futuras, bem como no agendamento de reuniões.

Registe-se já em https://www.b2match.com/e/hi-tech-tex

Para mais informações, contactar:

Departamento de Inovação da AEP

Céu Filipe | Susana Pinto

Tel.: +351 22 998 15 00