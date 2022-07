JORNAL MAIA HOJE distinguido pela AEP com Prémio Mérito Norte

Prémio Mérito Norte da AEP (Associação Empresarial de Portugal) reconhece o projeto “EUregNews” como uma boa prática de inovação.

Júri destaca «elevada diversidade e nível de inovação, sobretudo ao nível de produto, organização e marketing», que «antecipa impacto forte na competitividade da organização e impactos sociais comunitários» e «evidência para investimento de Stakeholders externos».

Humberto Cerqueira, da Comissão Diretiva do Norte 2020; Manuela Sá Bacelar,

administradora da Publireferência e Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP

A empresa Publireferência, detida por capitais familiares, editora do Jornal MaiaHoje, um dos mais importantes jornais regionais nacionais, foi, em cerimónia realizada no pretérito dia 28 de junho na sede da AEP em Matosinhos, distinguida com o conceituado Prémio Mérito Norte – 2022. A cerimónia contou com a prestação de ilustres figuras do panorama nacional e vincadamente nortenho, entre os quais Luís Miguel Ribeiro e Paulo Vaz, respetivamente, presidente e administrador da AEP; Paula Silvestre, diretora na AEP para a competitividade; Humberto Cerqueira da Comissão Diretiva do Norte 2020 e de Isabel Ferreira, Secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

Manuela Sá Bacelar, administradora da empresa recebeu o prestigiado título das mãos de Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP e de Humberto Cerqueira, ex autarca de Mondim de Basto e atual membro da Comissão Diretiva do NORTE 2020.

O projeto premiado, tem o nome de “EUregNews” (European Regional News), foi apresentado na última “Oficina de Inovação” da AEP e consiste na criação de uma rede regional europeia de informação e intercambio de conteúdos e cooperação na área jornalística. Segundo Manuela Sá Bacelar «é uma ferramenta de trabalho muito fiável e que cria sinergias com vista, por exemplo, à divulgação de informação da União Europeia, à criação de conteúdos multimédia de nível mundial, o combate às “fakenews” e até candidaturas coletivas a fundos comunitários», acrescentando que «a ideia nasceu em finais de 2019 e devido à pandemia foi colocado em “stand by”, estando agora a dar os primeiros passos que deverão passar do papel, já com uma grande iniciativa coletiva em Setembro que, financeiramente, poderá andar na casa das dezenas de milhão de euros, números nada habituais para nós e mesmo para alguns dos nossos parceiros que, pese embora façam jornalismo regional, tem milhões de leitores e número de empregados na ordem das centenas», diz a empresária. Fundamentais tem sido as pessoas que connosco tem colaborado, a nossa equipa, a equipa da “Enterprise Europe Network” da AEP e os nossos parceiros internacionais», disse.

Para o júri que avaliou esta proposta este é um projeto «inovador com evidências de forte impacto na competitividade da empresa e impacto social», apresentando «um elevado nível de inovação, sobretudo ao nível de produto, organização e marketing. Antecipa-se um impacto forte na competitividade da organização» e ainda que tem «Evidência para envolvimento de stakholders externos».

Artur Bacelar, jornalista, diretor de informação do MaiaHoje, refere que o projeto também resulta «da visão bem portuguesa de um problema que os europeus queriam resolver, tinham dificuldades em definir, e que para nós parecia ter solução óbvia. De certa forma respondemos a um desafio que ninguém sabia o que iria ser, dividimo-lo em duas vertentes, de Gestão e Jornalística e naturalmente fez-se luz», disse acrescentando que «para uma pequena empresa como a do MaiaHoje, familiar, alguns números impressionam como é o caso tanto do número de empregos e dimensão dos nossos parceiros e mesmo dos “budgets” da ordem das dezenas de milhão de euros».

A AEP operacionaliza o projeto Novo Rumo a Norte em torno de três eixos que considera essenciais, como refere Luís Miguel Ribeiro, presidente da AEP, a saber «Cooperação, porque assenta numa rede colaborativa composta por entidades que contribuem para o desenvolvimento do ecossistema empresarial da região Norte – associações, comunidades intermunicipais, instituições de ensino superior, centros de investigação e desenvolvimento, …; Inovação, porque promove a inovação aberta enquanto prática de colaboração das empresas com o meio, seja entre pares, seja com Stakeholders e Capitalização, porque o projeto tem uma natureza informativa e qualificante muito vincada, durante o qual as empresas terão acesso a informação sobre gestão de risco e alternativas ao autofinanciamento», transmitiu.

A AEP acrescenta ainda que «é clara a necessidade de dar continuidade a um trabalho específico em prol de micro, pequenas e médias empresas, assente no contínuo desenvolvimento do ecossistema empreendedor da região Norte».