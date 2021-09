Doação para APPACDM da Maia

A iniciativa solidária do cartão de crédito Sociedade Comercial C. Santos, resultou na entrega de um donativo à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental da Maia. Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

No dia 5 de agosto foi entregue o montante de 1 340 € à Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental (APPACDM).

A contar com 5 anos de existência e em parceria com o Montepio Crédito, esta ação insere-se no projeto solidário Soc. Com.unity. Este compromisso solidário veio contribuir na angariação de fundos que esta instituição procura arrecadar “para a remodelação da antiga escola primária de Cristal, instalações cedidas pela Câmara Municipal da Maia à APPACDM local para a criação de um Centro de Atividades e Capacitação para a Inclusão (CACI)”. O valor do donativo corresponde a 5% do valor transacionado com o cartão nas instalações da empresa, ao longo do último mês de maio.

O “cheque” foi entregue pelo diretor de marketing do Montepio Crédito, Tiago Teixeira, e pelo responsável do cartão de crédito da Sociedade Comercial C. Santos, Filipe Ferreira, ao presidente da APPACDM da Maia, Jaime Teixeira. Este último explica a importância da iniciativa que “prevê a integração de 30 jovens e adultos, com diferentes níveis de capacidade, num percurso de vida apoiado, o que lhes permitirá sonhar com um futuro de plena integração e reconhecimento”.

Já Tiago Teixeira mostra-se honroso por fazer parte deste projeto, uma vez que “se insere no nosso valor de compromisso social que muito prezamos”. Também Filipe Ferreira apoia a causa solidária visto que “permitiu-nos ajudar à notoriedade e sensibilização do público para os desafios inerentes á vida do cidadão com deficiência mental”.