Liga: FC do Porto vence 1-0 Boavista, mas não convence

Depois de Braga e Benfica terem vencido no dia anterior, o FC do Porto entrava em campo no terceiro lugar na tabela depois de ter sido ultrapassado pelos minhotos, mas com menos um jogo. Como tal os Dragões precisavam vencer este jogo, para manter acesa a chama do título, ou no mínimo recuperar o segundo lugar.

O jogo começou a meio gás, de tal forma que só aos 13 minutos o Porto teria uma oportunidade de golo por Otávio, que se repetiu aos 17 por Uribe. O jogo foi-se desenrolando até que aos 34 minutos foi a vez do Boavista quase marcar depois de Diogo Costa ter defendido mal, e deixado escapar uma bola a remate de Sena Pérez, e que passou lentamente ao lado dos poste esquerdo do guardião.

Após esse lance o jogo voltou ao ritmo lento e até quezilento, com o Boavista aguentar bem as investidas dos Dragões, e até a tentar aproximar-se da baliza, mas sem sucesso.

Para a segunda parte Sérgio Conceição fez três substituições fazendo entrar Galeno, André Franco e Toni Martinez para os lugares de Manafá, Eustáquio e Evanilson.

A verdade é que os dragões entraram mais afoitos mas continuavam a não conseguir criar grande perigo. Aos 57 minutos Ricardo Mangas chega tarde a um lance, toca e derruba André Franco dentro da área. Rui Costa assinala a marca de grande penalidade, e na execução Taremi rematou forte, colocado sobre o lado esquerdo de Bracali que não teve hipótese de defender.

Momento da falta para grande penalidade

Execução de Taremi Golo da vitória

Com este golo os da casa desbloquearam o jogo, mas ainda havia muito tempo pela frente, e logo a seguir Ricardo Mangas isola-se, Marcano acorreu mas sem mais hipóteses agarrou e derrubou-o, sendo imediatamente expulso pelo árbitro, ficando o Porto a jogar apenas com 10. No seguimento Sérgio Conceição retirou Toni Martinez fazendo entrar Fábio Cardoso, para o eixo da defesa.

A partir daí o Boavista foi crescendo, e teve várias hipóteses de estabelecer o empate as principais aos 81 minutos por Bozenik, e logo a seguir por Yusupha, ambas com remates ao lado, e um pouco mais tarde com cruzamento de Onyemaechi e remate de Bozenik, a que Diogo Costa se opôs com uma grande defesa. Depois disso o FC do Porto ainda teve duas oportunidades por André Franco, especialmente a segunda, mas este rematou para longe.

Remate para as bancadas de André Franco

Os minutos finais foram algo tensos para o FC do Porto, perante a pressão do Boavista, mas o jogo terminou sem alteração do resultado, e com o regresso dos Dragões ao segundo lugar da tabela.