Desafios 5.0 | Call for Needs

Para empresas interessadas em trabalhar processos de inovação dentro da empresa em colaboração com inovadores/empreendedores.

O programa Desafios 5.0, desenhado pela AEP – Associação Empresarial de Portugal para promover o espírito empresarial do Norte e Centro do país, tem neste momento a decorrer, três ações com o objetivo de assegurar a geração de ideias inovadoras, promovendo empreendedorismo qualificado e criativo no âmbito dos desafios sociais e societais.

Integrada nesse propósito, a ação CALL FOR NEEDS foi desenhada com o intuito de desafiar empresas empreendedoras e com espírito de mudança. Com ela, a AEP pretende recolher manifestações de interesse de empresas e/ou empresários maduros, que estejam interessados em introduzir e/ou trabalhar processos de inovação em colaboração com inovadores/empreendedores. Esta ação desafia as empresas candidatas a participarem em atividades de matchmaking para a identificação e posterior parceria com empreendedores inovadores. A ação dará às empresas (que lancem desafios) a oportunidade de:

– Contacto com empreendedores e inovadores;

– Realização de reuniões com stakeholders das áreas de negócios relacionadas com o desafio apresentado com objetivo de explorar o futuro e acelerar a jornada de inovação empresarial;

– Acesso a uma comunidade de empreendedores e startups de tecnologias emergentes que podem impactar positivamente o seu negócio;

– Envolvimento em projetos de inovação colaborativa para ajudar a resolver problemas complexos da sua empresa;

– Promoção de sinergias por intermédio da criação de eventuais novas parcerias.

O programa Desafios 5.0 é uma iniciativa da AEP, este programa é cofinanciado pelo COMPETE 2020, no âmbito do Portugal 2020 e com o apoio da União Europeia através do Fundo Social Europeu.

As candidaturas à Call for Needs estão a decorrer até 31 de janeiro de 2022. Mais informações e Inscrições em: https://desafios.aeportugal.pt/inscricoes-call-for-needs/

