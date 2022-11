International Conference by Azores Ecoblue

Edifício de serviços da AEP – Associação Empresarial de Portugal 7 de dezembro de 2022

A transição para a economia circular é uma das grandes metas da União Europeia, sendo para tal importante a capacitação dos atores e das entidades diretamente envolvidas em processos de desenvolvimento socioeconómico. A transição assume especial relevância no âmbito da economia azul, em que a grande maioria dos setores depende dos bio recursos e do bom funcionamento dos ecossistemas marinhos que sustentam serviços fulcrais para a sobrevivência da humanidade.

Com base nessa convicção e ciente do papel determinante que a Hélice Quádrupla (academia, empresários, setor público e sociedade civil) desempenha, o Departamento de Inovação da AEP colocou a Economia Azul Sustentável na sua agenda estratégica.

Financiado pelo EEA Grants e pela Direção-Geral de Política do Mar, o projeto Azores EcoBlue liderado pela Circular Blue, e que conta com a AEP – Associação Empresarial de Portugal, o Terinov, o Okeanos, a Universidade do Minho, a empresa Visual Thinking e o Centro Internacional de Investigação do Atlântico (Air Centre) como parceiros, .explora os conceitos do ecodesign e da economia circular e azul para desenvolver produtos inovadores, acrescentando valor através da utilização do lixo marinho como matéria-prima.

Os principais objetivos do projeto Azores EcoBlue traduzem-se no desenvolvimento de novos fios e fibras a partir dos resíduos do mar e a sua transformação em tecidos para têxteis-lar e mantas de isolamento térmico para uso na construção civil.

Nesta conferência Internacional será abordada a inovação no Ecodesign, na Ciência, na Arte, nos Têxteis e na Arquitetura.



Destinatários

Empresas (PME, Startups e Microempresas), Investigadores e Criativos com especial interesse na cadeia de valor da Construção Sustentável, Indústrias Culturais e Criativas, Design e Ecodesign, Têxtil, Arquitetura, Sustentabilidade e Economia do Mar.

Link para inscrição: https://www.aeportugal.pt/pt/evento-gratuito—aep?campaign=a7dcd860-a665-ed11-9561-000d3a666782

Link para o programa: https://www.aeportugal.pt/pt/eventos/cmp-01040-v5v7c-international-conference-by-azores-ecoblue

Para mais informações, contactar:

EEN na AEP

Céu Filipe | Susana PintoTel.: +351 22 998 15 00