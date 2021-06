Consulta pública sobre a Iniciativa Produtos Sustentáveis para as PME termina hoje

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, CCI, enquanto membro da Enterprise Europe Network, lançou um convite às PME a responder a um questionário que visa recolher os pontos de vista das pequenas e médias empresas sobre a Iniciativa Produtos Sustentáveis.

Esta iniciativa foi anunciada pela Comissão Europeia no ano passado, no Plano de Ação para a Economia Circular, e deverá ficar concluída no final de 2021. O seu objetivo é garantir que os produtos colocados no mercado da UE sejam compatíveis com uma economia circular, neutra em termos de clima e eficiente em termos de recursos, bem como reduzir os resíduos e assegurar que o desempenho dos pioneiros da sustentabilidade se torne progressivamente uma boa prática.

Uma parte essencial da Iniciativa Produtos Sustentáveis será o alargamento do âmbito de aplicação da Diretiva Conceção Ecológica para além dos produtos relacionados com o consumo de energia, de modo a que esta possa aplicar-se à gama mais vasta possível de produtos e assim produzir resultados em termos de circularidade. O Plano de Ação para a Economia Circular identifica uma lista de cadeias de valor que devem ser consideradas prioritárias no âmbito da Iniciativa Produtos Sustentáveis, mas esclarece que serão identificados outros grupos de produtos com base no seu impacto ambiental e potencial de circularidade.

No contexto deste inquérito, entende-se por produtos sustentáveis os bens e serviços concebidos para ter uma vida útil longa. Trata-se de produtos duradouros, reparáveis e atualizáveis, fabricados com um impacto mínimo no ambiente. Os seus impactos e emissões são minimizados ao longo de todo o seu ciclo de vida. Alguns podem apresentar o rótulo ecológico da UE, o que facilita a sua identificação no mercado.

Neste enquadramento, a AEP solicita a colaboração das empresas na resposta ao questionário da Comissão Europeia, neste link, até ao dia 14 de junho de 2021.

