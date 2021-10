Problemas de canalização em casa? Veja estas dicas para o desentupimento de canos e esgotos

Canalizações com problemas em casa? Bem-vindo(a), chegou ao lugar certo para saber como tratar desta contrariedade com eficácia. Problemas nas canalizações são frequentes, até pela antiguidade das casas em certas zonas do Porto e Gaia – as soluções variam, dependendo da severidade do problema.

Sabemos que a “arte” dos desentupimentos não é tecnologia quântica. Mas também é verdade que estes não se resolvem por mera vontade dos intervenientes. Antes de mais, ponto de ordem: se o problema for sério e precisar de desentupimentos no Porto, especialistas como os profissionais da Bricotec24 podem ajudar.

Existem ainda soluções caseiras para os variados leques de problemas que podem surgir nos diferentes espaços da casa. E que espaços são esses?

Como sabemos, os locais da casa mais propensos ao entupimento de canalizações são a cozinha e a casa de banho, pelo uso intensivo que lhes é dado. Por isso, canos de lavatórios, lava-loiças e sanitas, podem ser focos de entupimento. As soluções não são iguais porque – claro – o uso que lhes é dado também é diferente, bem como os resíduos que se vão acumulando em cada cano. Neste artigo, partilhamos consigo algumas dicas sobre como resolver cada problema em particular. Lembre-se: se a situação for demasiado grave, não hesite em chamar canalizadores profissionais!

Soluções de desentupimentos de canos e esgotos

Desentupidor de borracha

O desentupidor de borracha é um clássico dos desentupimentos que nunca envelhece. Esta ferramenta de desenho e ergonomia simples, opera com um sistema de sucção que é absolutamente básico. Usa-se de forma simples, pressionando o cabo com força para que o movimento da água, de cima para baixo, possa remover os resíduos que provocam o entupimento. Atenção: para o desentupidor de borracha ser usado com eficácia, precisa de haver água suficiente no ralo.

Detergente da loiça

Pode parecer redundante dizê-lo, mas o detergente da loiça usa-se especialmente no lavatório da cozinha que, como sabemos, é um lugar de excelência para a acumulação de gorduras e detritos.

Para atingir o efeito pretendido, deve-se deitar ¼ de chávena com detergente da loiça seguido de água a ferver. Pode ainda adicionar 2 colheres de sopa de fermento em pó e despejar no ralo. A consequência desejada é a efervescência que ajudará, por seu turno, a desentupir o cano.

Pode também remover o sifão e limpá-lo. Nesse caso deve ter as ferramentas certas à mão e, convenhamos, ter a alguma dose de certeza sobre aquilo que está a fazer. Se é um amador sem jeito, lembre-se: chame os profissionais. No lava-loiças pode também usar um desentupidor de borracha, exatamente da mesma forma como descrita no ponto anterior. Para “atacar” a gordura pode também deitar no ralo 1 chávena de sal e 1 de bicarbonato de sódio, vertendo depois 1 litro de água a ferver.

Soda Cáustica

Chamamos a atenção para dois produtos amplamente comunicados como sendo eficazes a combater os entupimentos: a Coca-Cola e a soda cáustica. A verdade é que a bebida não tem qualquer efeito sobre gorduras, pelos e outros detritos. Quando muito, produz tanto efeito como a água quente. Tenha atenção à soda cáustica.

Este é um produto tóxico que quando se dissolve na água pode também reagir a outros ácidos de forma perigosa. E a verdade é que a soda cáustica não tem qualquer efeito quando o problema deriva da acumulação de calcário. O que não quer dizer que não haja soluções para o ajudar a desentupir canos.

Sal, vinagre e bicarbonato de sódio

A primeira vantagem deste conjunto é que é completamente biodegradável. E qual é o efeito que estes ingredientes produzem quando combinados? Nada mais nada menos do que uma reação química que desfaz resíduos como pelos, alimentos e cabelos. Sugestão: verta os três produtos no cano entupido e deixe-os atuar durante cerca de 30 minutos. Depois, deite água quente que – espera-se – dissolverá a sujidade e limpará a canalização.

Há regiões do país, como a Sul, o Algarve, onde a água tem muito calcário. Nesses lugares os sedimentos vão-se acumulando e água vai correndo pior. Nesses casos, deve usar vinagre branco e bicarbonato de sódio, tapar o cano e deixar atuar durante 30 minutos. No final, deve-se despejar água a ferver.

Problemas com canalizações na sua casa podem ser resolvidos com recurso a métodos também eles caseiros. Contudo, nunca é demais lembrar que caso a solução do problema não se encontre facilmente, deve-se procurar a ajuda de profissionais na matéria.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency