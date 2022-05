Liga: FC Porto sofre mas vence e fica a 1 ponto do título

Jogando primeiro que o seu adversário direto na corrida pelo título, o FC do Porto precisava de vencer para ficar apenas a um ponto desse desiderato, ao mesmo tempo que coloca pressão nos Leões que se não fizerem o mesmo resultado amanhã frente ao Gil Vicente, perdem definitivamente as esperanças, podendo os Dragões encomendar as faixas diretamente do sofá.

A bola é redonda e nem sempre quem é favorito vence, ou pelo menos não perde, como o FC do Porto bem sabe na sua recente visita a Braga que lhe veio complicar as contas, e até pôr em causa a sua consagração.

Evanilson entre dois adversários

Sendo verdade o parágrafo anterior, também era incontornável o favoritismo do FC do Porto, que entraram a todo o gás com pressa de se adiantar em no marcador e garantir alguma tranquilidade para o jogo. O problema é que volvido esse fogachos inicial, o FC de Vizela ajustou as peças e assim evitou oportunidades de sofrer golo. Só que aos 21 minutos, o guardião Pedro Silva pôs tudo em causa. Demorou a pôr à bola em jogo e surgiu-lhe ao caminho um rápido e condicionou Evanilson, que lhe roubou a bola, foi a linha recuperá-la, variou para o centro e rematou entre o poste e o guardião fazendo o primeiro da partida. Foi um rude golpe na bem organizada equipa de Vizela, que ainda não tinha tempo de recuperar e já sofria o segundo, desta feita por Taremi na execução de uma grande penalidade por falta de Schettine sobre Grujic.

Remate de Taremi na transformação da grande penalidade que dá o segundo do FC do POrto

Contudo o Vizela não baixou os braços e aos 36m Alex Méndez segue com a bola e à entrada da área remata em arco fazendo a redondinha entrar no canto superior direito da baliza de Diogo Costa que foi impotente para a travar.

Seguiram-me minutos de bola a meio campo sem aproximação às áreas, apesar da maior posse dos portistas, terminando assim a primeira parte.

A segunda metade começou praticamente com o golo da igualdade a dois do Vizela, após centro de Julião, Nuno Moreira recebe na esquerda, ajeita remata com força, com a bola a embater no peito de Mbemba que assim traiu de forma irrecuperável Diogo Costa.

O Dragão ficou em silêncio com a nuvem negra que este resultado poderia, acarretar, contudo 4 minutos depois o próprio Mbemba se encarregou de desfazer a igualdade, com um remate de primeira, de fora da área em resposta a um centro rasteiro de Pepê.

Sendo certo que os Dragões voltavam à vantagem no marcador, esta mantinha-se pela margem mínima, com o consequente nervoso miudinho que quer jogadores, quer o público sentia. Isto apesar das substituições de Sérgio Conceição, fazendo entrar Uribe e Francisco Conceição, e mais tarde Galeno, todos com o intuito de agitar as águas.

Perdida flagrante de Francisco Conceição

No entanto a partir dos 80 minutos os Dragões voltaram a carregar no acelerador, começaram a criar pressão e perigo na área adversário, sentindo-se que o golo poderia acontecer.

E aconteceu numa jogada de drible e insistência de Francisco Conceição, a bola chega à pequena área onde Taremi rematou, Pedro Silva defendeu, mas foi impotente para a recarga do mesmo Taremi.

Espetacular pontapé de bicicleta de Taremi

Foi a alívio da equipa e da maior parte dos 48000 espetadores, e a garantia dos três pontos que deixam a equipa de Sérgio Conceição a apenas um ponto de revalidar o título perdido na época passada para o seu atual perseguidor. Aliás, poderá nem precisar desse pinto, se amanhã o Sporting não vencer a sua partida. Se o fizer basta aos Dragões empatarem na próxima jornada na Luz, para dessa forma festejarem no estádio do eterno rival a exemplo do que aconteceu em 2011, quando Vilas Boas dirigia os Dragões.