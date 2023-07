Pingo Doce de Castêlo da Maia reabre com nova imagem

O Pingo Doce de Castêlo da Maia reabriu hoje, dia 27 de junho, com um espaço totalmente renovado e ainda mais sustentável, onde se destaca o novo restaurante Comida Fresca, com 58 lugares sentados e refeições prontas a comer na loja, levar ou encomendar. Esta reabertura permitiu a criação de 10 novos postos de trabalho.

A loja de Castêlo da Maia conta, agora, com um ambiente mais moderno. Logo na entrada da loja, os clientes vão encontrar o restaurante Comida Fresca, cafetaria e padaria em livre-serviço, com fornadas de pão quente ao longo do dia e uma ampla variedade de produtos frescos, incluindo nas modernas secções de Talho e de Peixaria, com ecrãs digitais com informação dos produtos.







Com 58 lugares sentados, o restaurante Comida Fresca oferece uma grande variedade de pratos, confecionados de forma tradicional e com os ingredientes mais frescos, para comer no local, encomendar ou levar para casa com toda a conveniência. Desde pratos mais tradicionais, como arroz de pato ou pataniscas a frango assado e opções vegetarianas, no restaurante há menus diários com opções para todos os gostos.

A nova loja vai, igualmente, ao encontro de uma maior preocupação ambiental e apresenta alternativas que permitem uma experiência de compra mais sustentável, através da disponibilização de sacos reutilizáveis eco mesh bag e trolleys e um posto de reenchimento de água filtrada Eco Water, um serviço inovador e exclusivo do Pingo Doce, mais sustentável e económico, e que contribui para a redução do uso de plástico descartável. Os clientes podem também levar as suas próprias embalagens e caixas para utilizarem na Charcutaria ou no Take Away, por exemplo.

Pingo Doce Castêlo da Maia apoia a comunidade local

No âmbito da política de responsabilidade social do Pingo Doce, a loja de Castêlo da Maia irá continuar a apoiar a comunidade local, sendo que no ano passado doou quatro toneladas de bens alimentares a instituições de solidariedade social.

Na edição do ano passado do programa Bairro Feliz, apoiou o Lar da Terceira Idade de Nossa Senhora da Graça de Póvoa e Meadas Lar Póvoa na aquisição de equipamentos para um “Ginásio Intergeracional”.