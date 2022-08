LIGA: Dragões batem Leões por 3-0, e aumentam distância para estes

Um clássico à terceira jornada ainda não tem os condimentos de mata-mata que acontecem quando se realizam nas últimas jornadas, no entanto não deixa de ser um clássico. O desta noite podemos dizer que não desiludiu. Foi um jogo cheio de emoção, com casa cheia, ou não estivéssemos em agosto e muitos imigrantes desejosos de verem os seus clubes do coração, sejam eles em tons de azul ou esverdeados.

O Sporting entrou em campo ainda sob os efeitos da saída a meio da semana de uma das suas pérolas, Matheus Nunes, e com a desvantagem de dois pontos perdidos logo na primeira jornada em Braga. Não podia por isso sair derrotado sob pena de ficar com diferença de cinco pontos de atraso. No mínimo o empate, e se possível a vitória passando dessa forma para a frente dos Dragões.

Foi assim que apesar do adiantamento no terreno do Dragões, logo aos 5 minutos Pedro Porro teve oportunidade de marcar num cruzamento que Uribe desviou, e Diogo Costa só à segunda segurou.

Entretanto ao minuto sete o estádio levantou-se para dar força a Secretário, antigo jogador do FC Porto que está internado, ao que sabemos após um AVC.

Na sequência da oportunidade de Porro, foi a vez de Morita rematar com estrondo ao poste, quando iam decorridos 11 minutos, assinalando assim algum ascendente leonino no primeiro quarto de hora.

Logo a seguir seria a vez de Pepe por, de cabeça, a bola em posição de remate a que João Mário correspondeu mas o remate foi cortado, começando um período de pressão alta dos Dragões, sem contudo lograr lances de grande perigo, até que aos 42 minutos a bola é lançada na área, Taremi foi ao lance, chocou com Adán que saiu ao seu encontro, e a bola ficou solta, surgindo de trás Evanilson que teve tempo para dominar, e quase entrar com a bola na baliza. Foi o primeiro do encontro e o terceiro de Evanilson na Liga.



Taremi choca com Adán, a bola fica na área e aparece Evanilson que domina, avança no terreno, e remata à boca da baliza. 1-0

Antes do intervalo os Dragões ainda intensificaram a pressão, mas foram os Leões que por duas vezes tiveram o empate nos pés, primeiro por Trincão, e depois por Gonçalo Inácio, mas em ambas as ocasiões Diogo Costa impediu o golo.

Na metade complementar assistiu-se ao Sporting na busca do empate, e aos 57 minutos foi novamente Porro que esteve perto de marcar, mas o remate saiu-lhe mal. Mal aí e aos 75 minutos quando defendeu com a mão um golo já cantado de Galeno, que lhe valeu o vermelho, consequente expulsão e grande penalidade contra a sua equipa. Na conversão a cargo de Uribe, Adán foi impotente para defender, e o FC do Porto somou o segundo da partida.



Porro defende com a mão e na conversão de Uribe, Adám para a esquerda e bola na sua direita. 2-0

Ainda se festejava o golo e a vitória perto de acontecer, quando chegou o minuto 85 com Galeno a entrar veloz na área, a ser travado em falta por Adán, que originou nova grande penalidade desta feita a cargo do próprio Galeno, que converteu no terceiro da partida a favor da equipa da casa, que assim soma 9 pontos e deixa um dos maiores adversários a 5 de distância em apenas 3 jogos da Liga. Sendo certo que são pontos recuperáveis, não é um bom início do Sporting que assim vai ter de correr atrás do prejuízo para se manter na luta pelo título a exemplo das últimas épocas. Ao contrário o FC do Porto fica com uma posição fortalecida, mas obviamente sem garantia de nada. Afinal ainda nem 10% do campeonato está jogado.

Falta de Adán sobre Galeno que dá origem ao terceiro do jogo na conversão do próprio Galeno.

Com este resultado concluiu-se o jogo 116 em casa dos Dragões, com vantagem para estes, que assim somam 65 vitórias contra 19 dos Leões. Já nos encontros totais a vantagem reduz para 69/59, em 177 jogos.