Sonae é líder em iniciativa da Comissão Europeia

A Sonae tornou-se líder da iniciativa “Pact for Skills”, desenvolvida pela Comissão Europeia, com o intuito de contribuir para o desenvolvimento das competências dos cidadãos na Europa. A iniciativa une empresas, sindicatos, escolas e centros de formação, associações setoriais e organizações públicas e privadas, entre outras entidades, sendo a Sonae a única representante de origem portuguesa entre os grandes empregadores.

Foto: Sonae

As iniciativas da Sonae em destaque no “Pacto para as Competências” refletem o compromisso do Grupo em contribuir para a qualificação de profissionais, sejam colaboradores ou da sociedade em geral.

A Sonae é atualmente um dos promotores líderes do PRO_MOV, o programa nacional que se insere na iniciativa europeia Reskilling 4 Employment (R4E), que pretende ajudar a requalificar 1 milhão de europeus para os empregos do futuro até 2025. A nível interno, a MC lidera a iniciativa #EuEscolhoAprender, focada na valorização dos colaboradores da área de retalho alimentar. Ambas as ações pretendem promover a aprendizagem ao longo da vida e reforçam a política de responsabilidade corporativa da Sonae, que tem na educação um dos seus principais eixos de atuação.

Leonor Sottomayor

Leonor Sottomayor, diretora de Public Affairs da Sonae, realça que “A Educação ao longo da vida é fundamental para a valorização das pessoas e para a competitividade dos países. Na Sonae, estamos empenhados em contribuir para a qualificação e requalificação dos profissionais, ajudando ao desenvolvimento de competências e promovendo a igualdade de oportunidades. Por isso, integramos esta iniciativa da Comissão Europeia, que reconhece o trabalho que enquanto Grupo temos vindo a realizar neste âmbito, reforçando uma vez mais o nosso compromisso com a agenda europeia”.

O “Pacto para as Competências” insere-se no conjunto de ações dedicadas ao European Year of Skills e pretende promover uma cultura de aprendizagem ao longo da vida para todos, fomentando fortes parcerias de capacitação dos profissionais, antecipando as necessidades do mercado de trabalho, atuando contra a discriminação e em prol da igualdade de oportunidades e da equidade de género.

A Sonae é uma das cinco entidades que integram o grupo de parceiros dedicados ao setor do retalho, cujo trabalho é coliderado pela associação do setor, EuroCommerce, e pelo sindicato UniEuropa. Este Ecossistema, como é denominado, é responsável por definir o papel e os objetivos do setor quanto a iniciativas de reskilling e upskilling.