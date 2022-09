Liga dos Campeões: FC do Porto derrotado em casa (0-4) pelo Brugge

No regresso da Liga dos Campeões ao estádio do Dragão, a equipa portista que venceu três campeonatos nos últimos cinco, encontra a equipa do Brugge, que venceu quatro dos últimos cinco no seu país.

Sem dúvida um confronto entre duas grandes equipas, ambas habituadas a ganhar, que depois da derrota do FC Porto em Madrid, e da vitória dos belgas no primeiro jogo, põe em maus lençóis os Dragões, que entraram em campo com necessidade de vencer.

E é precisamente aí que as coisas se complicam. Quando uma equipa tem necessidade de vencer, e praticamente entra a perder, quando aos 14 minutos sofre uma grande penalidade convertida, começa um período de desespero, que neste caso do FC do Porto nunca mais se encontrou durante a partida.

Primeiro da partida. Grande penalidade convertida por Jutglá

É certo que o Brugge mostrou uma equipa bastante boa, que esteve sempre em jogo, cortava todas as linhas de passe que os Dragões tentavam criar, e não deixava a bola em zonas de perigo, de tal forma que o Porto quase não teve oportunidades durante o resto da primeira parte.

Festejos dos belgas

Esperava-se que na segunda parte o futebol do Porto pudesse vir com outro ânimo, e com vontade de dar a volta ao resultado, mas novamente sofreu um golo incompreensível logo no início da segunda parte, e como se não bastasse, passados poucos minutos sofreu o terceiro. A partir daí o Brugge nunca mais perdeu o fio ao jogo.

De tal forma que foram sempre os belgas que estiveram mais perto de fazer o quarto a do que os Dragões de fazerem o seu primeiro, apesar de somar mais tempo de posse de bola, mais cantos, e tentar os possíveis por ser mais pressionante. Debateu-se com a organização do Brugge em todo o campo, que conseguiu sempre aguentar os ímpetos portistas. Foi ate´sem surpresa que em mais um contra ataque, que próximo do final do jogo obteve o quarto golo, e assim fechou por completo a partida.



Bem tentavam os portistas, mas raramente chegavam à baliza adversária com perigo

Segundo jogo na Liga Dos Campeões e segunda derrota consecutiva para o FC do Porto. Último lugar do grupo, com zero pontos com três do Bayern Leverkusen, e do Atlético de Madrid e os seis do Brugge. Portanto muita dificuldade para recuperar, e também muita incerteza sobre o real valor desta equipa em jogos da Champions. Após a excelente exibição em Madrid um desaire inesperado, e um próximo jogo contra uma equipa que venceu o Atlético de Madrid. Neste contexto um bom resultado no próximo jogo ainda pode reverter tudo. Uma derrota, quase que tirar todas as hipóteses de recuperação, para passar à fase seguinte.