Há 20 anos

Edição nº 53 de 22 de março a 11 de abril de 2002

Ventos de mudança na Europa

«Assiste-se na nova ordem política europeia a uma viragem lenta e progressiva à direita, com países como a Áustria, Dinamarca, Espanha, Itália e Noruega (que não faz parte dos 15), já com governos de centro-direita. Neste sentido juntou-se agora Portugal e ainda este ano dever-se-á juntar a França e Alemanha, podendo já no fim do ano Tony Blair tornar-se o único “resistente rosa” dos novos ventos europeus, mas, no entanto, a Suécia, promete ser um dos bastiões do Socialismo europeu» referia Artur Bacelar, diretor desta publicação, e acrescentava que « A confirmar-se esta mudança, que teve início em Espanha com o governo de Aznar, confirmar-se-á também que em 2004, com as eleições para o Parlamento Europeu, haverá uma nova mentalidade europeia e assim também uma nova política comunitária». O diretor acrescentava ainda que «Esta viragem deve-se muito às políticas económicas desastrosas dos governos “rosa”, que causam em toda a Europa elevados índices de inflação, perda de competitividade, abrandamento do crescimento económico e desemprego».

Campanha contra dejetos caninos na via pública

Num investimento de cerca de 40 mil euros, a Câmara Municipal da Maia colocava através da divisão do Ambiente, 50 contentores para a recolha de dejetos caninos em doze urbanizações do concelho. Acabar com aquele que era um dos mais importantes problemas dos espaços urbanos teria que contar com a imprescindível colaboração da população.

Nova sede social da Associação Desportiva e Recreativa de Parada (ADRP), em Àguas Santas

Era inaugurada a nova sede social da ADRP. Presentes, estiveram atletas e amigos, além de Vieira de Carvalho e Bragança Fernandes, Presidente e Vice-presidente da CMM; Domingos da Silva Tiago, Vereador do Pelouro do Ambiente; Manuel Luís Carvalho, representante da Assembleia Municipal; Manuel Correia, Presidente da Junta de Freguesia de Águas Santas; José Vaz, Presidente da ADRP e Paulo Barros, arquiteto que projetara a obra, entre outros representantes de coletividades.

Nasce na Maia a “Causa da Criança”

A “Causa da Criança” estava prestes a ter um espaço próprio para acolher crianças em situação de risco. A garantia era dada por Vieira de Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Maia, durante um jantar, onde os convidados ficavam a saber dos objetivos desta associação.

Centro triagem LIPOR , primeira unidade a receber Certificado de Qualidade e Ambiente

O Centro de Triagem Lipor era a primeira unidade de triagem de resíduos sólidos urbanos a ser certificada em Portugal. A Certificação conjugada da Qualidade e do Ambiente era atribuída pela Associação Portuguesa de Certificação (APCER), segundo as normas internacionais ISO 9001 (2000) e ISO 14001. A Lipor (Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos Sólidos do Grande Porto) pretendia que o Centro de Triagem de resíduos sólidos fosse desde logo uma referência no controlo da qualidade e na melhoria contínua do desempenho ambiental.

Referia-se ainda que a implementação do Sistema Integrado de Qualidade e Ambiente iria, a curto prazo, abranger as restantes infra-estruturas do Sistema Lipor, nomeadamente a Central de Valorização Energética Lipor II e o Aterro Sanitário da Maia.

Mototerapia

Tinha lugar na cidade da Maia, a “Mototerapia -Convívio 2002”. A ocasião serviu para juntar entendidos e apaixonados das “duas rodas”, numa iniciativa inovadora na cidade.

Com uma assistência considerável, este convívio motard conseguiu abrir caminho numa área sem precedentes na Maia. Várias foram as actividades, desde a apresentação de novos modelos, exemplo da “Honda Hornet 900” e da “Kawazaki ZX 12 R”, “Yamaha TDM 900”, e a “Bulldog” um “test drive” à nova “Honda VFR 800 Vtec”, a exposição de veículos e equipamentos, até palestras sobre as duas novas modalidades presentes, “Supermotard” e “Freestyle”. Muitos foram os que compareceram a este evento. No final a opinião era unânime, foi uma iniciativa a louvar. As expectativas foram superadas.