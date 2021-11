AEP| Missão Empresarial Multissetorial de Tenerife ao Porto

Hoje e amanhã, 24 e 25 de novembro, a AEP recebe uma missão empresarial multissetorial nas suas instalações. Paulo Vaz, Administrador na AEP, fez questão em dar as boas vindas a todos os presentes , referindo-se em nome da Associação Empresarial de Portugal e Câmara de Comércio e Indústria, « É para nós uma honra e um privilégio co-organizar esta Missão Empresarial de Tenerife ao Porto, em conjunto com a Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Navegação de Santa Cruz de Tenerife, aqui representada por Rossana Abreu a quem dirijo um especial saudação de agradecimento» acrescentando que « graças ao trabalho colaborativo desenvolvido no âmbito da Enterprise Europe Network, uma iniciativa da Comissão Europeia que visa apoiar as Pequenas e Médias Empresas na expansão da sua actividade a novos mercados, hoje é possível ter grandes empresas à volta desta mesa e valor reconhecido nos setores de Metalurgia, Têxtil e Cosméticos e Saúde».

O Administrador na AEP apontou que «numa ligação sempre necessária entre as empresas e o sistema científico e tecnológico para haver mais e melhor inovação e permitir que esta inovação e conhecimento sejam transferidos com utilidade prática para as empresas, permitam-me reconhecer entre nós a presença de Ciimar, Centro de Investigação Marinha e Ambiente da Universidade do Porto, bem como da Escola de Biotecnologia da Universidade Católica Portuguesa. Na verdade, estamos muito honrados com sua presença. Este estreito trabalho de colaboração, que tem sido desenvolvido pela AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, e pela Câmara de Comércio, Indústria, Serviços e Navegação de Santa Cruz de Tenerife, permite a ambição de um novo patamar de cooperação para Espanha e Portugal».

É sua convicção que «o diálogo e a colaboração internacionais podem ajudar as empresas nos nossos países e facilitar a tão necessária ligação entre elas e fomentar a colaboração, a investigação e as associações comerciais entre empresas e entidades em Portugal e em Tenerife. Juntos, queremos estabelecer um estreito vínculo com empresários, empreendedores, profissionais e entidades do sistema científico e tecnológico do Norte de Portugal e das Canárias» e reforça que « a partir da Câmara de Comércio do Porto e de Santa Cruz de Tenerife, oferecemos aos utilizadores um vasto leque de serviços que visam dotar o tecido socioeconómico dos recursos e ferramentas necessários para aumentar a sua competitividade e permitir o seu posicionamento dentro e fora das nossas fronteiras».

Após esta apresentação de boas vindas e um powerpoint dando a conhecer a AEP, o administrador desejou a todos um dia de trabalho «confortável e produtivo», com reuniões B2B, cerca de trinta.

Amanhã será dia de visitas a algumas empresas.