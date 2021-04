2001 Odisseia Multimédia

Rubrica Maiahoje “Há 20 anos” – edição 30 de 27 de abril de 2001.

Há 20 anos, no seu editorial, Artur Bacelar, diretor desta publicação referia que «em relação à comemoração do 25 de abril não sei bem o que hoje se ensina nas escolas a respeito deste assunto, mas tenho um pequeno palpite que a história recente é contada da forma que cada professor “assim o entenda”. Ainda me lembro, em 1975-76, de “chumbar” a história, porque tão somente o acontecimento 25 de Abril, contado pelo meu professor, era diferente do que me era contado pelos meus pais». Em relação ao 1º de maio fazia a seguinte constatação «muito importante é também a data de 1 de Maio, essa sim, sempre comemorada pelos Portugueses. Lembro-me dos milhares que a “Intersindical” fazia deslocar para a baixa do Porto e das centenas que na rotunda da Boavista faziam a festa da UGT (…) mas a população hoje está mais militante em programas como os “big brothers”, do que no apoio às atitudes deste ou daquele político e isso sim é preocupante, como o é ver o nível de abstenção a aumentar eleição-a-eleição».

Na coluna “Ditos & Feitos” Moreira de Sá, presidente da concelhia do PP Maia, afirmava em relação ao CDS-PP que a hipótese do partido concorrer sozinho era «muito longínqua!» e que o acordo de há quatro anos tinha sido «muito mau para o partido»”.

Presentes e “unidos” no espírito de Abril

A cor dos cravos distinguiu socialistas, comunistas e social-democratas nas comemorações desse ano do 25 de Abril, os dois primeiros apresentavam-se com uma flor vermelha, e os últimos com flor branca na lapela.

As bandas Musicais de Gueifães e de Moreira e a Fanfarra da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Pedrouços deram o mote às comemorações do 25 de Abril celebradas na Praça do Município da Maia. O presidente da Assembleia Municipal, Luciano Gomes, considerou a cerimónia de «bastante importante». «Considero relevante o facto de não haver uma cerimónia institucional mas sim animação popular. Não conheço nenhum programa que tenha sido tão popular como o da Maia». Alguma polémica aparte sobre a cor do cravo na lapela, referia Luciano Gomes que «A Maia fez aquilo que era importante, o hastear da bandeira, que é aquilo que significa a Pátria, o significado deste dia, e convidou as instituições, as bandas filarmónicas e a fanfarra, o que deu uma ideia “popular”, porque comemorar o 25 de Abril é fora dos edifícios».

Maia Hoje no Fórum “2001 Odisseia Multimédia”

A decorrer durante o mês de abril desse ano e patente no Fórum da Maia, o Fórum Nacional sobre as Tecnologias Multimédia contou com a presença do jornal Maia Hoje. Este órgão de comunicação social maiato, aliando-se ao projecto, mostrava já na altura aos visitantes, a sua página online e o plano inteiro da impressão do jornal. Mas a maior atração seria o facto do visitante poder dar uma “espreitadela” ao vivo, à redacção, através de uma “Web Cam” instalada nas suas instalações e com ligação via Internet ao certame. O leitor podia, já na altura, encetar conversa directa, ou com a Redacção ou com o Fórum, através do popular programa ICQ (I Seek You – eu procuro-te).

Novas Instalações da ASMAN

Em Gueifães, a ASMAN – Associação de Solidariedade Social da Mouta e Azenha Nova inaugurava o seu próprio espaço, dispondo agora de amplas e condignas salas com vista ao apoio às crianças das Escolas Primárias de Gueifães.

Vieira de Carvalho afirmava à altura que a associação em causa «é portadora de uma importância basilar porque vêm possibilitar uma acção muito mais profunda e capaz em prol dos jovens que frequentam o ensino básico em Gueifães».

Novo Site da Lipor

Lipor- Serviço Intermunicipalizado de Tratamento de Lixos da Região Porto, apresentava o seu novo site. A partir desse momento, os cibernautas poderiam em www.lipor.pt obter informação actualizada sobre as suas actividades, os resultados da reciclagem por município, compostagem e valorização energética. Nesta nova página , dava-se a conhecer as infra-estruturas da empresa, bem como, a localização dos ecopontos e ecocentros instalados na área Lipor. A aposta nas novas tecnologias é justificada por Fernando Melo, membro do Conselho de Administração da Lipor, como «uma resposta adequada às dúvidas e questões de professores, alunos, comunicação social e população em geral sobre as nossas actividades». De idêntica opinião partilhava o administrador da Lipor, Fernando Leite, que insistia na importância da “cara nova” deste site: «Para o Conselho Administração da Lipor esta renovação é muito importante na medida em que temos vindo a ter cada vez mais pedidos de informação relativamente a quantitativos e modo de funcionamento das nossas unidades. Portanto, precisávamos de ter permanentemente uma disponibilidade de informação, que no site anterior era um pouco limitado».

Novo estádio das Antas, palco de todas as emoções

O Futebol Clube do Porto afirmava que «o estádio actual já está desactualizado e já não serve os interesses do clube, sendo que com a nova estrutura iremos atrair espectadores que hoje não frequentam espectáculos desportivos. (…) Com o novo estádio vai ser possível proporcionar o máximo conforto e hospitalidade aos seus apoiantes e visitantes, criando assim condições para a rentabilização de uma infra-estrutura essencial, potenciando a actividade comercial ligada ao futebol e à organização de eventos». Lembramos que em Outubro de 1999, Portugal foi o país escolhido para a organização do “Euro 2004”. O ano 2000, seria o ano de afirmação do projecto, tendo em Junho o F.C.P. assinado o contrato-programa com o Instituto Nacional do Desporto e em março 2001, apresentado publicamente este novo projeto.