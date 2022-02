Escolas na Maia integram projeto sobre valorização da água

Projeto pretende sensibilizar os alunos, dos seis aos dez anos, para um uso eficiente e sustentável da água.

Algumas escolas, localizadas nos concelhos da Maia, Matosinhos, Penafiel, Porto, Póvoa de Varzim, Trofa e Vila Nova de Gaia receberam kits da Expedição H2O- À descoberta do valor da água. O kit, entregue aos alunos, é constituído por um livro infantil intitulado de “Á-G-U-A, o que é a água?!”; um puzzle; uma banda desenhada; um jogo da glória e um conjunto de atividades que são acompanhadas por fichas pedagógicas que apoiam tanto os professores, como educadores e encarregados de educação na execução das atividades e na explicação dos conceitos associados a cada uma.

Numa primeira fase foram distribuídos gratuitamente 100 kits junto das entidades que assumiram o compromisso de participar nas restantes fases do projeto, desenvolvendo as diversas atividades e permitindo a exploração dos materiais pedagógicos desenvolvidos. Desta forma estarão a participar na troca de experiências entre a comunidade escolar através dos webinar. Atualmente, todos os materiais estão disponíveis para venda aqui.

O projeto, que envolve 45 escolas, consiste no desenvolvimento de um conjunto de materiais didáticos e pedagógicos, criados a partir do grande tema da água. Estes recursos educativos vão permitir aos pais e aos professores, trabalhar a temática da água e dos recursos naturais de uma forma transversal e pluridisciplinar, transmitir boas práticas ambientais, para que os mais novos se tornem agentes de mudança, junto das suas famílias e comunidade.

São várias as atividades que se podem desenvolver, tais como, o desafio construção de instrumentos musicais; a calculadora a água que não vemos; um conjunto de experiências relacionadas com a temática da água: por onde viaja a água, inspetor das fugas, à distância de uma torneira e características da água; e ainda um peddy-paper, explorar a água à nossa volta. Através destes materiais as crianças vão descobrir todos os segredos da água e explicar ao “Atlântico”, nome de um aluno que se esqueceu deste recurso precioso, como preservá-la e geri-la melhor.

Segundo Susana Palminha, coordenadora do projeto da BoG, entidade responsável pelo desenvolvimento do projeto, era «procurado desenvolver um conjunto de materiais que serão usados em contexto educativo formal e informal, nomeadamente nas salas de aula, centros de estudo e atividades de tempos livres, ou em casa. Desta forma pretendemos contribuir para o fortalecimento da participação dos cidadãos e da capacitação e sensibilização para a redução do consumo de água, promovendo uma cidadania ativa no domínio do desenvolvimento sustentável».

O projeto, Expedição H2O – À descoberta do valor da água, está enquadrado no Programa “Apoiar uma nova cultura ambiental, no âmbito da Estratégia Nacional de Educação Ambiental (ENEA 2020) – Saúde de qualidade, água e cidades e comunidades sustentáveis” – Edição de 2021, promovido pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática através do Fundo Ambiental.