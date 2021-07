Ligar o mundo a partir do Eixo Atlântico

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, é sócia fundadora da Red Mundo Atlântico, uma associação criada por um grupo de empresários espanhóis e pela AEP, que quer dar corpo a um ecossistema inovador para o mundo dos negócios .

Foi neste contexto que a Rede realizou esta quarta-feira, 7 de julho, na Fundação AEP, uma cimeira empresarial que contou com Luís Valente de Oliveira como orador convidado que abordou o tema do iberismo e da cooperação ibérica e transfronteiriça.

Promover a dieta atlântica foi o objetivo principal deste evento patrocinado pela AGAVI, com a participação especial do Chef Hélio Loureiro.

Esta iniciativa, que também contou com o apoio da Enterprise Europe Network, tem como grande objetivo fortalecer redes de contacto no espaço ibérico e as áreas de influência de Portugal e Espanha no mundo.

Trata-se, pois, de estabelecer uma rede de networking entre decisores capazes de agarrar esta oportunidade para reforçar o estreitamento de relações e procurar negócios, num ambiente de profunda transformação, onde novos e promissores negócios podem ser realizados.

Para mais informações, contactar:

EEN na AEP

Eugénia Castro de Sousa| Susana Pinto

Tel.: +351 22 998 15 00