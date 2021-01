Concerto de Reis este domingo no palco do Grande Auditório do Fórum da Maia

Este domingo, pelas 11 horas, no palco do Grande Auditório do Fórum da Maia.

O Ensemble Vocal Notas Soltas, grupo vocal de câmara do Conservatório de Música da Maia apresenta na manhã do próximo domingo, dia 10 de janeiro, no palco do Grande Auditório do Fórum da Maia, o tradicional Concerto de Reis que neste novo ano de 2021 traz um programa que promete ao espetador viajar por um mundo onde reina a resiliência, o respeito, o humor, a sensibilidade, o amor, a esperança, a felicidade, e o (re)nascimento.

PROGRAMA

Ubi Caritas Ola Gjeilo

Northern Lights Ola Gjeilo

O Magnum Mysterium A. Baldwin

Words Anders Edenroth

O Little Town of Bethlehem L. Redner Arr.Jay Rouse

The Lord Bless you and Keep You John Rutter

Hasta Mi Final S. Mac/Rudy

Amazing Grace J.Newton/Ed. Lojeski

Hallelujah L. Cohen

Blackbird John Lennon/Paul McCartney

Praise is Holy Name K. Hampton

À espera do Natal Jorge Prendas

Grupo: Ensemble Vocal Notas Soltas

Maestro: Pedro Sousa

Piano: Pedro Sousa/Pedro Silva

Solistas: Tiago Abreu/Liliana Pinto/Pedro Silva/Mafalda Silva/Patrícia Moreira/José Pedro Pereira/Hugo Duarte



Tempo aproximado de concerto: 45 minutos.

Entrada gratuita, mas com acesso limitado à lotação permitida pela DGS e mediante ordem de chegada.