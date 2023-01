LIGA: FC do Porto com chama bate Famalicão 4-1

O Futebol Clube do Porto recebia em casa o Futebol Clube de Famalicão minutos depois de ter terminado o dérbi Benfica Vs. Sporting com um empate a dois golos o que lhe permitia acalentar esperanças de recuperar pontos para o líder, Benfica.

Foi com esse espírito que o FC Porto arrancou a partida com Uribe, e depois Toni Martínez a quase colocarem os dragões na frente do marcador.



Apesar da pressão portista, o Famalicão também se aventurava com perigo na defesa da casa

Não o conseguiram mas pouco depois, aos 10 minutos, numa jogada movimentada começada em João Mário a bola foi para Toni Martinez que centrou rasteiro com Taremi a tentar intercetar mas sem conseguir sobrou para Galeno, que ao segundo poste, sem ninguém na baliza, só teve que desviar.

Mas o resultado não ficava por aí, aos 21 minutos, novamente do lado direito João Mário vai à linha de fundo, centra para o meio da área onde surge Uribe a rematar de pronto com defesa de Luiz Junior, surgindo na recarga Galeno a rematar, totalmente sozinho a fazer o seu segundo golo da noite.

Mas a primeira parte não terminava sem mais um golo. Galeno apanhou a bola na esquerda, correu foi à entrada da área, centrou para onde surgiu o Octávio a rematar de primeira desviando de Luiz Júnior.



Centro de Galeno e remate de Otávio

E no reatamento voltou a acontecer a mesma coisa pois aos 3 minutos João Mário centrou com conta peso e medida para o centro da área onde surgiu Taremi mais alto que os centrais estar a rematar de cabeça, e a fazer o quarto golo da partida.

O Famalicão não ficou atrás e desta feita numa jogada pela esquerda Rui Fonte surgiu na recarga de uma bola mal defendida por Diogo Costa, e mais forte que os centrais, conseguiu fazer o golo de cabeça.

Pouco depois Taremi conseguiu fazer um golo do meio da rua e de chapéu, mas que seria anulado por anteriormente ter tocado a bola com a mão.

Até final, num jogo bastante vivo, existiram diversas oportunidades de parte a parte, mas o placard não mais se alterou.



Duas perdidas dos avançados portistas perto do final da partida

Com este resultado o Porto recupera, para o líder, de quem fica a cinco pontos, voltando a ficar a um ponto do Braga, e mantendo assim a chama acesa para a luta pelo título de campeão nacional.