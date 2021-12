Há 20 anos

Recorde:

Edição nº45 de 7 a 13 de dezembro de 2001

Começava oficialmente a campanha eleitoral para as Autarquias Locais. Interessante de seguir , referia Artur Bacelar, a “luta” pelas freguesias, nomeadamente naquelas em que o “prognóstico” era reservado, eram elas: Gondim, onde o Presidente Afonso Azenha (PPD/PSD-CDS/PP) enfrentava a oposição de José Maria Salgueiro (Renovar Gondim) e Belmiro Prata (PS); Silva Escura, onde o presidente Armando Dias (PS), defrontava José Sousa Dias (PPD/PSD-CDS/PP), presidente da Cooperativa Agrícola da Maia; S. Pedro de Avioso, onde o presidente Jaime Pinho (ex-PS e actual Independente), também enfrentava o secretário Carlos Correia (PS); Vila Nova da Telha, onde o filho de Jorge Catarino (PS) iria defrontar Pinho Gonçalves (Independentes por VilaNova da Telha) e Vermoim, provavelmente a freguesia mais interessante de seguir, onde o presidente Aloísio Nogueira (PPD/PSD-CDS-PP), defrontava o seu Exsecretário e na altura presidente do núcleo do PSD de Vermoim, António Augusto Mandim (Viver emVermoim) e o ex-presidente da junta o Social Democrata, então independente, Albertino Silva (PS).

Câmara Municipal da Maia apresenta Guia do Munícipe

«Um instrumento muito importante na relação do cidadão com a autarquia», foi desta forma que o vereador do Pelouro da Modernização Administrativa, João Costa Lima, apresentava o Guia do Munícipe no Salão Nobre da edilidade maiata e referia que «esta Câmara tem pugnado pela modernização administrativa do município e prova disso é este guia». O Guia do Munícipe, com uma tiragem de cinco mil exemplares, é um documento com 100 páginas, disposta numa capa de argolas, dividido em quatro capítulos principais: “Conheça a sua autarquia”, “Procedimentos diversos no relacionamento com o público”; “Dúvidas correntes na relação com a administração” e “ informações gerais, desde a recolha selectiva de lixo, educação ambiental, defesa do consumidor, habitação, cultura, juventude, desporto”.

O ‘maior parque coberto’ do país inaugurado por Vieira de Carvalho ‘Uma obra de excelência’

José Vieira de Carvalho, presidente da Câmara Municipal da Maia, inaugurava o Parque Central da Maia, um empreendimento que contemplava um parque de estacionamento com capacidade para 800 viaturas, área comercial, zonas destinadas ao desporto e lazer. «Esta é uma obra de excelência”, pensada e executada sob direcção do vereador António Domingos Silva Tiago», afirmou o edil na ocasião. A assistir à inauguração do Parque Central esteve um vasto leque de personalidades do concelho e muitos populares.

Um empreendimento, que teve custos na ordem dos 2 milhões de contos. Este Parque Central apresentava um estacionamento piso subterrâneo, “o maior do país”, com capacidade para 800 lugares cobertos, divididos por seis pisos.

Formando, com a Praça do Município e com a Zona Desportiva, um triângulo centralizador do que seria o novo centro da Maia. Vieira de Carvalho puxou os seus “galões” para afirmar que «valemos mais em Bruxelas do que em Lisboa».

F. C. de Pedras Rubras comemorava 60 anos de existência

Uma preocupação chamada “estádio novo” O F.C. Pedras Rubras comemorava, através de um jantar, o 60º aniversário, onde reunia sócios e convidados, entre eles, Vieira de Carvalho, Bragança Fernandes, e representantes da Associação de Futebol do Porto. O presidente do clube, António Sousa e Silva, manifestou a sua preocupação de, na próxima época, continuarem a realizar os jogos fora de casa, em virtude de o estádio estar no início de construção.