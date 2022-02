Há 20 anos

Recorde:

“Você disse Emergência?”

Edição nº 51 de 22 de fevereiro a 7 de março de 2002

“CODU- Norte serve 1 milhão e 700 mil habitantes” lia-se na edição de 20 anos.

A mensagem passava por todo o lado “Em caso de doença súbita ou acidente ligue 112”. Mas quem lhe atende o telefone quando dica o número nacional de emergência? O que acontece até a ambulância chegar? Porque é que às vezes acorre ao local uma ambulância do Instituto Nacional de Emergência médica (INEM) e em outras ocasiões chega um veículo dos Bombeiros mais próximos? Sabe o que é o CODU – Centro de Orientação de Doentes Urgentes? Sabe que os Bombeiros de Moreira têm no quartel uma ambulância do INEM?

Estas eram algumas das questões que se colocavam em grande entrevista à Delegada Regional do INEM -Norte, Alexandra Almeida, às quais o Maia Hoje procurava resposta para os seus leitores.

Alunos da Escola de Santa Cruz (Barca) passaram uma manhã diferente no Hipódromo de Silva Escura

Em período de férias de carnaval estes alunos, com idades entre os seis e os dez anos puderam deliciar-se com uma experiência totalmente diferente, já que ninguém lhes tinha proporcionado nada semelhante – andar a cavalo e contactar de perto com esses animais. Projeto que a Camara da Maia implantava «e cujo objetivo seria ocupar as crianças de uma forma lúdica, levando-as à aprendizagem de determinados conceitos, especialmente da vivência em sociedade, das relações interpessoais e dos afetos» referia um responsável.

Concurso e desfiles de Fantasias de Carnaval um pouco por todo o concelho

O Grande auditório do Fórum da Maia foi palco do tradicional concurso de fantasias de Carnaval envolvendo crianças. O evento contava com o patrocínio do BPN, que oferecia “contas poupança” no valor de 150, 100 e 50 euros aos vencedores. Mário Neves, vereador do pelouro da cultura da camara municipal referia ser «uma prenda engraçada e um bom exemplo de como as instituições da sociedade civil podem colaborar neste tipo de iniciativas.»

O Carnaval sai à rua em Águas Santas

Cerca de três centenas de crianças do Agrupamento Escolar daquela freguesia vestiam-se a rigor e saiam à rua. A temática desse ano, o Ambiente, onde as crianças mascaravam-se com garrafas de plástico vazias, papel reciclado e latas de alumínio.

As Corridas de Cavalos em Portugal

O Maia Hoje dava conta do que era a Liga Portuguesa de Criadores e Proprietários de Cavalos de Corrida, recentemente fundada no ano 1997, na Maia, como sendo “a herdeira natural de todas as associações que até aí se dedicavam às corridas de cavalos em Portugal”. Detalhadamente o Maia Hoje explicava ao público em que consistiam: os critérios de Classificação; Os júris; O diretor de corridas; os Juízes de partida e de chegada; os Juízes Paddock; os juízes de pista; Os secretários; Os juízes de pesagem; O delegado; As regras gerais das corridas; Os Jóqueis; A identificação dos cavalos; O registo de performances; O controlo anti-doping e a deslocação dos cavalos de corrida. Desde esse ano que o Maiahoje tem vindo a divulgar e a acompanhar, de modo singular, este desporto.