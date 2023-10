Liga: FC do Porto perdulário vence (1-0) Portimonense

O Porto precisava voltar às vitórias após duas derrotas consecutivas, pela margem mínima, primeiro na Luz para a Liga, e depois em casa, frente ao Barcelona para a Liga dos Campeões.

Começou a jogar rápido e aos 8 minutos adiantou-se no marcador por Evanilson após um passe magistral de Pepê a rasgar a defesa dos algarvios.

Feito o golo e adiantado no marcador o Futebol Clube Porto abrandou, o Portimonense estabilizou no seu meio campo, e assistiu-se ao resto da primeira parte com um futebol lento, apesar de alguns rasgos, sempre da equipa da casa, mas sem finalização a preceito, mas que ainda assim permitiu que o FC do Porto chegasse ao intervalo, pela primeira vez esta época, a vencer em casa.

Na etapa complementar o FC Porto surgiu mais afoito mas foi o Portimonense a criar uma grande oportunidade aos 59m, por Hélio Varela, que surgiu isolado frente a Diogo Costa, que fez mais uma das suas grandes defesas, e assim impediu a igualdade no marcador.

Após isto o jogo voltou à velocidade lenta, com novas oportunidades dos Dragões, mas sem finalização. Só voltaria a emoção quando aos 71m, displicente, David Carmo viu o segundo amarelo e consequente ordem de expulsão, deixando a equipa com apenas um central em campo, o jovem Zé Pedro, vindo da equipa B.

Os algarvios ganharam novo ânimo e começaram a invadir o meio campo portista, contudo numa transição Galeno foi à linha, passou a Pepê e este endossou a Tony Martinez, que rematou cruzado para dentro da baliza, mas o lance seria anulado por fora de jogo.

Embora com alguma pressão do Portimonense o resultado não se alterou, ficando os três pontos no clube da casa.