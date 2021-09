Empréstimo de livros ao domicílio

Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

A Biblioteca Municipal da Maia iniciou em abril de 2019 e a prolongar-se até ao próximo dia 31 de dezembro deste ano, o Serviço Extraordinário de Empréstimo ao Domicílio, permitindo que, em altura de confinamento e ou encerramento, os utilizadores possam continuar a ter acesso aos documentos da Biblioteca Municipal.

Um dos princípios fundamentais da biblioteca pública, referem, é o de que os seus serviços devem estar disponíveis a todos, e não apenas a um grupo em detrimento de outros. Deve assegurar-se que os serviços estejam igualmente acessíveis a minorias que, por algum motivo, não possam usar os serviços tradicionais. Assim, e no sentido de reduzir as assimetrias e promover a inclusão social, o Serviço Extraordinário de Empréstimo ao Domicílio passa a estar disponível para os utilizadores com mais de 65 anos ou com mobilidade reduzida. Poderá obter mais informações através do número 22 940 8643 ou pelo email biblioteca@cm-maia.pt