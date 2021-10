Os anos de 2020 e 2021 são provas de como a tecnologia e a religião podem coexistir

Com o contexto completamente atípico de crise sanitária, os anos de 2020 e 2021 foram desafiantes para os fiéis. Felizmente, a tecnologia foi uma amiga e aliada nestes tempos difíceis.

Com as aglomerações a serem proibidas e pouco a pouco limitadas, a única possibilidade de missa eram as transmissões em direto. Esta só foi possível devido ao avanço dos computadores, telemóveis e internet. A abertura dos líderes religiosos para as novas tecnologias também foi muito importante!

O Santuário de Fátima, por exemplo, fez transmissões online pelo seu site, na página do Facebook e no YouTube. Este é um excelente exemplo de como as pessoas podem estar em contacto com a sua religião através dos dispositivos móveis e computadores. Há vários outros exemplos que vamos mostrar de seguida:

Compra de artigos em qualquer lugar

O avanço do comércio electrónico é uma realidade dos últimos 10 anos, mas este avançou de forma exponencial em 2020 e 2021, pois as lojas físicas tiveram de fechar.

Os artigos religiosos também podem ser adquiridos dessa forma em sites que oferecem uma enorme variedade de produtos e entrega rápida em sua casa, como a Holyart.pt. Nesta loja online são oferecidos produtos dos mosteiros, objetos litúrgicos, livros, cerâmicas, terços e muito mais.

Este tipo de sites também evoluíram a nível de métodos de pagamento e segurança oferecidos aos usuários.

Os eBooks

Os eBooks (livros eletrónicos) aumentaram as suas vendas de forma constante desde o lançamento do Kindle, aparelho de leitura da gigante Amazon. Com isso, o número de títulos eletrónicos também aumentou e, aos poucos, começou uma batalha com os livros físicos.

Assim, tal como acontece nos livros tradicionais, a secção de obras religiosas também tem grande popularidade. A Bíblia tem versões digitais nas mais diversas formas e idiomas.

Na loja da Amazon também é possível encontrar uma ampla gama de livros religiosos e espirituais, muitos deles gratuitos. A adaptação para os tempos modernos não pode ser deixada de lado.

As redes sociais

Como dissemos acima, o contexto de 2020 e 2021 forçou o uso da tecnologia e as redes sociais também foram aliadas no sentido de permitirem uma comunicação com grandes públicos e passar mensagens importantes.

O Papa Francisco é um exemplo importante, com 8,3 milhões de seguidores no Instagram. O seu Instagram foi criado em 2016 e já foi objeto de estudos e análise devido à sua grande popularidade e acessibilidade de comunicação, com legendas em diversos idiomas. O seu Twitter também é um excelente canal de comunicação, com postagens diárias e 5 milhões de seguidores na sua versão em português.

Transmissões em direto

A rádio e a televisão foram usadas com habilidade pelos líderes religiosos devido ao poder destas para chegar a diferentes grupos sociais. E, claro, a internet também veio dar uma mãozinha.

Plataformas como o YouTube possibilitam a criação de conteúdo em áudio e vídeo e a abertura para transmissões ao vivo permitiu que fiéis de todo o mundo pudessem assistir a missas específicas de uma igreja, por exemplo, além de ser possível comentarem e interagirem de outras formas.

Se na televisão há uma limitação de espaço – é preciso ter um canal, investir para isso, ter profissionais especializados – e a sua transmissão não é necessariamente global, no YouTube ou Facebook Watch é possível transmitir facilmente com pouco equipamento, sem tanta especialização técnica e para o mundo todo automaticamente.

Outras opções

Acima foram descritos alguns casos de sucesso do uso da tecnologia para aproximar a religião e trazer uma palavra de fé para as pessoas. Mas há ainda muitas outras! Aplicações para telemóveis que ajudam com mensagens positivas e versículos da Bíblia, visitas em vídeo a igrejas, santuários, monumentos e até uma visita virtual ao Vaticano.

Esse contacto é fundamental não só para quem é praticante, mas também para alcançar as novas gerações e estar presente com uma palavra positiva e valores importantes para qualquer pessoa.

Artigo com a colaboração de Unik-SEO – Digital Marketing Agency