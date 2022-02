Maia| Sonae distinguida em matéria de igualdade de género

O índice global, “Bloomberg Gender-Equality Index (GEI)”, inclui a empresa maiata devido à sua transparência e boas práticas do grupo em matéria de igualdade de género.

A Sonae integra, agora, o índice Bloomberg Gender-Equality Index (GEI), que engloba 418 empresas cotadas de 45 países e regiões, que se distinguem pela transparência e boas práticas na promoção da igualdade de género.

A empresa, com sede na Maia, alcançou uma pontuação de 78%, um valor acima da média de 71% entre as empresas selecionadas. A Sonae distinguiu-se, nomeadamente, nas categorias de “liderança feminina e pipeline de talento”, “igualdade salarial e paridade de remuneração entre géneros” e pelo trabalho desenvolvido ao nível da “cultura inclusiva”.

João Günther Amaral, membro da comissão executiva da Sonae, afirma que «na Sonae a igualdade de género traduz-se num equilíbrio de direitos, liberdades e oportunidades. Assumimos em 2019 o compromisso de 39% das posições de liderança serem ocupadas por mulheres até 2023. Esta decisão implica agir no imediato em diferentes etapas da carreira das nossas colaboradoras. Integrar este índice de referência mundial é um reconhecimento importante do progresso que já alcançámos e vem reforçar a nossa confiança em continuar este caminho pela igualdade».

Já Peter T. Grauer, presidente da Bloomberg, diz estarem «orgulhosos por reconhecer a Sonae e as outras 417 empresas incluídas no GEI 2022 pelo seu compromisso com a transparência e o estabelecimento de um novo padrão em relatórios de dados relacionados com a igualdade de género».

O índice, Bloomberg Gender-Equality Index 2022, avalia cinco pilares, sendo estes, liderança feminina e pipeline de talento; igualdade salarial e paridade de remuneração entre género; cultura inclusiva; políticas contra o assédio sexual e marca pró-mulher. Apenas as empresas que atinjam um valor de referência na avaliação ao desempenho, reporte e implementação das melhores práticas e políticas em prol da igualdade de género são incluídas no índice final, como é o caso da Sonae.