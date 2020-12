Servilusa renova certificação Covid Clean

A Servilusa – Agências Funerárias revalidou a sua certificação em “Boas Práticas na Gestão de Riscos Biológicos – Covid 19 (Covid Clean)”, após uma auditoria da EIC-Empresa Internacional de Certificação, cuja equipa auditora, composta por tês auditores verificou 30 locais ao longo de todo o País durante dois dias.

No final desta auditoria, a Servilusa foi reconhecida como empresa cuja atividade é cumpridora dos requisitos aplicáveis para renovação da certificação COVID CLEAN, obtendo um registo de zero Não Conformidades e zero Oportunidades de Melhoria!

No âmbito da mesma avaliação, foram observados e destacados pelos auditores os seguintes Pontos Fortes, em vigor na Servilusa: implementação dos testes de imunidade; Aquisição de equipamentos de higienização a ozono; “Chamadas de Conforto” para identificar pessoas em situação de luto complicado e reencaminhar para apoio psicológico do SNS; Elevados níveis de controlo do risco biológico face ao universo de locais abrangidos; Capacidade da plataforma “Memora Campus” como veículo de formação / informação.

Paulo Carreira, diretor-geral de Negócio da Servilusa, salienta que «a Servilusa foi elogiada por ter implementado um conjunto de Oportunidades de Melhoria, face às últimas auditorias há seis meses atrás, criando assim uma estrutura mais robusta e com maiores condições de segurança às famílias e colaboradores!».

Para o responsável «fomos a primeira Empresa a ser reconhecida em Portugal, em junho de 2020, com a certificação COVID CLEAN, agora renovada! Sendo uma empresa com um sistema de gestão que integra cinco normas de qualidade, face ao desafio levantado pelo surto pandémico que assola o nosso país, a Servilusa não podia deixar de estar na linha da frente das boas práticas da gestão de riscos biológicos, tendo para o efeito implementado o conjunto de medidas de acordo com a DGS e o Governo!».