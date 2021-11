Há 20 anos

Recorde: Maia com novo Urbanismo Edição nº 43 de 9 a 22 de novembro de 2001

No editorial, Artur Bacelar referia “Se todos nós Portugueses somos obrigados a cumprir a lei, porque é que não se cumpre a lei na Assembleia da República?. A “descoberta” de que faltavam deputados, contabilizados para uma votação, não é menos grave do que o famoso caso do “super-homem” (para quem não se lembra foi o caso em que um ou vários deputados, apresentavam faturas de viagens, à custa dos contribuintes, sem sair do lugar). O sistema democrático e eleitoral Português, carece urgentemente de profundas reformas, onde as pessoas sejam fortemente responsabilizadas pelos seus actos e onde os deputados sejam eleitos por Concelhos, ou círculos de números de eleitores. Neste segundo sentido, acho importante à semelhança do sistema americano (que também tem defeitos), sabermos individualmente quem é o nosso deputado, a quem iremos pedir responsabilidades pelos seus atos”. Acrescentava ainda que “da mesma forma, as eleições autárquicas não deviam ter partidos e serem sempre concorridas por grupos de cidadãos. Seria mais justo, mais democrático e refletia melhor o que a população pensa sobre este ou aquele candidato”.

PS reúne candidatos aos órgãos autárquicos

Jorge Catarino reunia-se com os militantes «Penso que é muito importante discutir o manifesto eleitoral para que estejamos preparados para suceder ao PSD na Câmara Municipal da Maia».

Vieira de Carvalho, em pré-campanha autárquica em Silva Escura

“Nova Maia” é trunfo para Silva Escura

Vieira de Carvalho, acompanhado dos membros da lista do PSD/CDS-PP candidata à junta de Freguesia de Silva Escura, visitou esta freguesia e inteirou-se das necessidades da população e relembrou os grandes projectos para esta área do concelho, nomeadamente o “mega-projecto” designado “Nova Maia”.

“Juntos por S. Pedro de Avioso” apresenta candidatura independente, encabeçada por Jaime Pinho. Vieira de Carvalho apoia candidatura

Vieira de Carvalho, marca presença no jantar de apresentação pública da candidatura, dando o seu total apoio, tal como Luciano Gomes e Bernardino Costa Pereira. O Presidente da Câmara Municipal da Maia considerou a candidatura de Jaime Pinho «transversal a toda a sociedade de S. Pedro de Avioso, já que é apoiada por vários quadrantes».

Há 20 anos

Capa do Jornal Maia Hoje, edição nº43

Inaugurava-se o Parque dos Moutidos, em Águas Santas

Localizado entre o campo e a cidade, disponibilizava 4 hectares de fruição e lazer.

Junta da Maia e Vieira de Carvalho inauguram “novo” cemitério e capelas mortuárias

Vieira de Carvalho e Carlos Teixeira inauguravam a ampliação do cemitério e as duas capelas mortuárias. Na ocasião foram também apresentados os símbolos heráldicos, num ato que o autarca local disse marcar «um dia histórico».

Novo Urbanismo da Maia. Arquitetos Portugueses pensam a nova Maia

O Pelouro do Urbanismo da Câmara Municipal da Maia apresentava publicamente, três novos projectos protagonizados por Souto Moura, Siza Vieira e João Rocha, marcados pela qualidade. «Este é um momento significativo para o concelho», declarou Vieira de Carvalho, visivelmente satisfeito e orgulhoso por ver (re)nascer uma nova Maia, referindo rejeitar em absoluto a ideia da Maia ser «um arrabalde dormitório do Porto», defendendo que o concelho «tem vida própria» e, por isso mesmo «o desenvolvimento não é incompatível com um elevado nível de qualidade».

Fuga de amoníaco na Panike, em S. Pedro de Fins , causa pânico

Ainda que os responsáveis da Panike garantissem que a fuga esteve sempre controlada, o pânico entre a população foi geral na medida em que se tratava de um produto altamente tóxico. Várias plantações ficaram queimadas devido ao contacto directo com este produto.

Parques das BM’s visíveis por todo o concelho

A Câmara Municipal da Maia lança o Sistema de Utilização Gratuita de Bicicletas Urbanas. São 150 bicicletas, de seu nome “Bm’s”, espalhadas por 20 pontos no concelho, com um design muito próprio.

Campeonato da Europa de Hóquei em Patins Feminino

Portuguesas querem ser tri-campeãs europeias

Revalidar o título de campeã da Europa é o objectivo assumido por Jorge Lopes, seleccionador nacional de hóquei em patins feminino. Bicampeã nesta prova, a Selecção Nacional tinha, mais uma vez pela frente, a possibilidade de se confirmar no hóquei em patins a nível europeu, naquele que seria o último Europeu com Jorge Lopes como principal responsável.