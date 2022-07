Há 20 anos

Recorde:

Edição nº 61 de 12 a 25 de julho de 2002

População contra a queima de Radiografias «Absoluta ilegalidade»

Em frente à empresa Antunes & Irmão, Nogueirenses contestavam queima de radiografias! Graves problemas respiratórios, alergias, poluição ambiental e maus cheiros foram o mote necessário para que largas dezenas de habitantes da freguesia de Nogueira realizassem uma manifestação contra a queima de radiografias efetuada pela unidade industrial Antunes & Irmão.

Formação do Núcleo do PSD/Maia

Primeiro passo está dado

Dinamizar os militantes, apostar na juventude e trabalhar em prol da freguesia, eram alguns dos propósitos que estavam por detrás da formação do mais recente núcleo social-democrata da Maia. A Comissão Instaladora, liderada pelo autarca Carlos Teixeira, a seu tempo convocaria eleições.

Agrupamento de Escolas de Vermoim

Regresso ao passado!

A Escola EB 1 / Jardim de Infância do Sobreiro foi palco da 1ª Feira Medieval da Maia. Costumes e tradições de tempos idos fizeram as delícias de miúdos e graúdos, num dia que certamente ficou na memória de todos aqueles que participaram nesse evento.

6ª. Feira de Artesanato da Maia conta com 200 artesãos

Moçambique internacionaliza o certame

Contando com a participação de 200 artesãos, o certame foi inaugurado pelo presidente da Câmara Municipal da Maia, Bragança Fernandes, que referiu, na altura, « esta Feira constitui um evento de grande qualidade e de muita riqueza. Este ano a Feira conta com a participação de um país amigo, de Moçambique, através da cidade de Nampula».

Empreendimento imobiliário holandês na Maia recebe maior quadro pintado por crianças em Portugal

A ideia em si era no mínimo original: colorir os taipais de uma obra com os desenhos de cerca de 4500 crianças, formando com isso um gigantesco quadro de 350 metros. Um recorde nacional! Com o tema “A Casa dos teus Sonhos” como pano de fundo, estas crianças de mais de 40 escolas primárias e infantários do concelho da Maia pintaram 350 metros de painéis metálicos, que rodeariam o empreendimento holandês do Parque das Nogueiras, na freguesia de Nogueira.

«Maior manifestação de desporto do país»

Foram mais de 1600 os participantes da edição de 2002 dos Jogos Inter Freguesias, uma iniciativa que custou aos cofres do município dez mil contos. «Esta é, seguramente, a maior manifestação de desporto do país», assegurou o presidente da Câmara Municipal da Maia, Bragança Fernandes.