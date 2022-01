Há 20 anos

Recorde:

“Maia 2001/2005” e “Jotas testam PSD”

Edições nº48 e 49 de janeiro de 2002

Vieira de Carvalho arrancava para o seu sétimo mandato

O Executivo Camarário para o quadriénio 2001-2005 tomava posse. Perante um Salão Nobre a “arrebentar pelas costuras”, Vieira de Carvalho partia para mais um mandato como presidente da edilidade maiata, numa sessão em que os 44 deputados (27 deputados mais 17 presidentes de Junta) da Assembleia Municipal, formalizavam igualmente a sua posse.

Águas Santas, continuidade socialista com acordo à direita

Com quatro pedidos de renúncia pelo meio, a tomada de posse do Executivo e da Assembleia de Freguesia de Águas Santas não trazia grandes surpresas. O presidente eleito, Manuel José Correia, propunha a entrada de dois elementos da coligação PSD/CDS-PP para o Executivo, enquanto o socialista Manuel Domingos Lino iria presidir a Assembleia de Freguesia, substituindo Vítor Silva.

Quem ganhava Vermoim?

Num ato em que era notória alguma ansiedade pelo desfecho, os Independentes aliavam-se ao PS e constituíam executivo. Este ficava assim constituído por um PSD (presidente), dois PS e dois independentes (vogais), embora fossem na realidade e na totalidade, quatro Social-democratas e um Socialista, o que acabava por traduzir o resultado final. A Presidência da mesa da Assembleia ficava na sua totalidade entregue aos Socialistas. Contas feitas, a coligação PSD/PP “elegia” 7 candidatos, o PS 7 e os Independentes 4.

Edição nº48

Onde paravam as BM´s?

Esta era a pergunta que muitos dos cidadãos maiatos colocavam no momento. Se até há bem pouco tempo se podiam observar os parques repletos das bicicletas municipais, nesse momento só se viam aqui e ali algumas BM’s. Ricardo Teixeira, um dos responsáveis por este projecto que tinha como objectivo sensibilizar as pessoas para as questões relacionadas com o meio-ambiente, afirmava que «existe uma má utilização das BM’s», relatando que «isto deve-se a algumas pessoas as avariarem e também porque a população usa as bicicletas durante o dia e, à noite, levam-nas para casa. Está a ser realizada novamente uma fase de sensibilização junto das escolas, da PSP e da GNR, para que o projeto possa correr a “velocidade de cruzeiro”» acrescentava.

Aborto, Mega Julgamento na Maia

43 arguidos e oito condenações

As atenções (inter)nacionais orientavam-se para a cidade da Maia, mais concretamente para o Complexo Municipal de Ténis, onde 43 arguidos, alegadamente relacionados com uma rede de aborto clandestino, iriam ter conhecimento das várias sentenças judiciais. Nesses arguidos, incluíam-se 17 mulheres acusadas de prática ilegal de aborto, ajudantes de farmácia, taxistas, médicos, acusados de colaborarem com Maria do Céu Ribeiro, a enfermeira obstetra do Hospital de S. João que se dedicava à interrupção de gravidez, em sua casa, na freguesia de Pedrouços. Oito anos e meio de prisão: foi esta a pena que lhe foi atribuída, considerada culpada de quatro das cinco acusações que lhe eram imputadas, entre as quais se contava o crime de aborto agravado.

“Cultivar o Direito, na sua vertente científica, técnica e prática”

Constituída há já cerca de um ano, foi apresentada formalmente a Associação Jurídica da Maia. O concelho da Maia passava a ser uma das três cidades nacionais a dispor de uma associação de juristas.