Liga: Vitória faz jus ao nome e vence no Dragão (1-2)

Como lhe competia, a jogar em casa, o FC do Porto instalou-se no meio campo do Vitória desde o primeiro momento, mas sem grandes oportunidades para inaugurar o marcador. Não o conseguiu, e foi o adversário a fazê-lo, aos 11 minutos, na primeira vez que conseguiu chegar à área. No seguimento da marcação de um livre no lado direito do ataque, com centro de Tomás Hensel para a área onde saltaram Jota Silva e Galeno com este a desviar, subtilmente, mas a enganar Diogo Costa, e a fazer a redondinha anichar-se nas redes laterais ao segundo poste, ou seja com um autogolo.

Desvio de Galeno

Golo do Vitória

Ainda o jogo era uma criança e já o Vitória estava em vantagem em casa do adversário, resultado que lhe permitia alcançar os mesmos pontos do SC de Braga que já havia perdido nesta jornada, em casa, frente ao Arouca.

E não ficou por aí, pois ao 33 minutos num lance rápido de contra ataque Jota Silva recebeu a bola, correu ao lado de Pepe, entrou na área e à saída de Diogo Costa rematou forte e colocado sem defesa para o guardião portista, duplicando a hipótese de chegar ao final com os 3 pontos.

Golo de Jota Silva

Festejos

Claro que o FC do Porto foi à procura de reduzir, mas foi novamente o Vitória que teve oportunidade de chegar ao terceiro depois de Kaio César fazer um túnel dentro da área a Wendell, ficando frente a Diogo Costa que ainda assim conseguiu desviar o remate que tinha tudo para golo.

Túnel de kaio César sobre Wendell

Defesa de Diogo Costa

Não conseguiu marcar, e logo a seguir foi o Porto a reduzir por Galeno num remate cruzado após passe magistral de Pepê, fixando o resultado em 1-2 com que terminou a primeira parte.

Na etapa complementar os Dragões surgiram mais afoitos mas os minutos iam passando e o resultado não se alterava, ficando ainda mais difícil quando Pepe reclamou junto de Fábio Veríssimo por causa de uma falta adversária, e levou um vermelho direto que reduziu a 10 o número de jogadores da casa em campo.

Daí em diante os Dragões até foram mais pressionantes mas continuava a faltar a eficácia, acabando o jogo sem conseguir, sequer, o empate.

Com este resultado o Vitória além de alcançar o Braga, ficam os dois a apenas dois pontos do FC do Porto, quando faltam apenas 6 jornadas para o término do campeonato.