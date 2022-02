Caminho Português da Costa está certificado

Turismo do Porto e Norte celebrou a certificação do Caminho Português de Santiago- Caminho da Costa. Processo de certificação dos itinerários em território nacional foi iniciado em 2019. A Maia é um dos dez municípios que integra esta rota.

Leia esta e outras notícias na edição em papel nº532, de 04 de fevereiro de 2022, do seu Maia Hoje.

A Entidade Gestora do Caminho da Costa, Turismo do Porto e Norte, celebrou a certificação do Caminho da Costa, o qual atravessa a Maia. Este grande passo, «resulta de um intenso trabalho conjunto dos municípios e da TPNP, pelo assumido reconhecimento da sua importância cultural e turística», diz a Câmara Municipal da Maia.

Como refere Paulo Ramalho, vereador do turismo da Câmara Municipal da Maia, «a certificação do Caminho de Santiago pela Costa é algo que acrescenta valor a um ativo do nosso território, que para além da dimensão religiosa, tem um enorme potencial turístico e cultural, e diria mesmo impacto a nível da nossa economia local». Paulo Ramalho, acrescenta ainda que «não podemos esquecer que muitos dos peregrinos que fazem o caminho aproveitam para conhecer melhor a nossa região, o nosso património edificado e paisagístico, os nossos equipamentos, a nossa história e a nossa própria gastronomia, pelo que para além de potenciais clientes dos nossos alojamentos locais, da nossa hotelaria e da nossa restauração, são sempre potenciais turistas a voltar um dia mais tarde ao nosso território com as famílias. Daí que o Caminho de Santiago pela Costa é também um instrumento importante de promoção do nosso território».

Também Luís Pedro Martins, presidente do Turismo do Porto e Norte diz que esta «é uma excelente notícia para os milhares de peregrinos que fazem este belo traçado e que ajuda a estruturar este produto estratégico, que abarca vários segmentos do turismo, do religioso ao cultural, do patrimonial ao gastronómico», acrescentando que «esta certificação resulta de um trabalho em rede da Entidade Regional de Turismo com os municípios abrangidos e acaba por ser duplamente relevante por ser Ano Jacobeu. Estamos agora em melhores condições de promover um itinerário mais seguro, estruturado e sinalizado, permitindo uma melhor experiência a todos aqueles que o usufruam» diz Luís Pedro Martins.

O caminho de 138 quilómetros que une Porto a Valença atravessa dez concelhos, sendo estes, Porto, Matosinhos, Maia, Vila do Conde, Póvoa de Varzim, Esposende, Viana do Castelo, Caminha, Vila Nova de Cerveira e Valença.

O município da Maia faz parte de três Caminhos de Santiago, sendo estes, o Caminho Português da Costa, Caminho Português Central e a variante do Caminho Português Central, por Braga. O aeroporto da Maia, afirma-se como a porta de entrada do Porto e Norte dos visitantes e turistas das diferentes geografias para efeitos destas peregrinações e como local em que se considera que muitos dos peregrinos iniciam os seus itinerários. Assim e segundo Paulo Ramalho, «o caminho de Santiago ocupa um espaço relevante no nosso Plano Estratégico de Desenvolvimento da Maia».

Uma das prioridades do Executivo Municipal e da Unidade de Turismo da Maia é demonstrar no Plano de Ação dos Caminhos de Santiago, que contempla, um conjunto de eventos de animação: os sons no caminho, a música no caminho, os concertos no caminho. Para além disto estão planeadas outras iniciativas, como exposições, instalações, infraestruturas de apoio ao peregrino, sinalética, e, ainda, a instalação da futura porta de entrada do Caminho de Santiago no território da Maia. No século XVIII, este caminho era percorrido pelas populações costeiras e por quem desembarcava nestes portos marítimos. Para os peregrinos, é possível, visitar na Maia, locais históricos como a Igreja Conventual de S. Salvador; a Quinta do Mosteiro em Moreira da Maia; o centro histórico do Castêlo da Maia; o Monte de Santo Ovídio e o Museu da Quinta da Gruta.