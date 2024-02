Liga: Águas do Ave afogam Dragão (0-0)

Como lhe competia o FC do Porto tentou desde início chegar ao golo. Aos 2 minutos teve uma grande penalidade que foi revertida. Continuou com o pé no acelerador que lhe permitiu chegar por duas vezes ao golo, ambos anulados por deslocação de Galeno, o primeiro por 4 cm e o segundo por 19.

O Rio Ave também criou duas oportunidades, ambas nos primeiros 20 minutos, mas a mais evidente também seria anulada por deslocação de Boateng.

Apesar da constante iniciativa dos Dragões o resultado acabou por não se alterar até ao intervalo.



Sempre em jogo, Francisco Conceição tudo fez para alterar o resultado

Na metade complementar os Dragões entraram ainda mais afoitos mas os minutos iam passando sem criar oportunidades e claro sem desfazer o nulo, apesar do destaque para Francisco Conceição que ia dando um autêntico recital de velocidade, driblar, e bem jogar a bola.

Só que não era suficiente, o golo não acontecia, apesar dos vinte de dois remates, dos vinte e três cantos a favor contra zero do adversário, com uns últimos minutos de massacre à defesa do Rio Ave, contudo a bola não entrou até ao apito final, ficando o saldo pela divisão de pontos, com mais-valia para os visitantes, e talvez o afastamento definitivo da luta pelo título da parte do F C do Porto.