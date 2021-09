Joaquim Soares marca presença no circuito Vasco Sameiro em Braga

Piloto da Maia participou no Track Day, em Braga, onde testou o set-up do seu BMW M3 para a próxima jornada do Campeonato Portugal Legend´s. Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

No passado dia 7 de agosto, o piloto maiato Joaquim Soares esteve presente no Track Day em Braga, localizado no Circuito Vasco Sameiro, na Freguesia de Palmeira.

Joaquim Soares, ao volante do seu BMW M3 considerou a sua participação como «um teste importante», tendo dito que «temos novas evoluções no carro, que foram testadas de formas muito satisfatórias». O piloto também acrescenta que «estes testes são úteis para encontrar o melhor set-up para o carro», recordando a todos que, daqui a um mês e meio, será realizada mais uma jornada do Campeonato Portugal Legend´s nesta pista, uma competição a que o piloto maiato está interessado em participar. Após a conclusão dos testes, o piloto disse que estava «satisfeito com o que viu no carro».