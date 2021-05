Comunicado: PS retira confiança a presidente da JF de Milheirós

Em nota enviada às redações esta manhã, o PS Maia diz reprovar posição da presidente da Junta de Freguesia de Milheirós, Maria José Castro Neves, que anunciou nova candidatura pela coligação PSD/CDS.

Esta manhã, o PS Maia, em nota assinada por Paulo Rocha, presidente da Comissão Política Concelhia do PS Maia, emitiu um comunicado intitulado “PS Maia reprova posição da Presidente da junta de Freguesia de Milheirós.

No documento pode ler-se: «Conhecida a decisão, anunciada por carta à população de Milheirós, da atual Presidente da Junta de Freguesia, de abandonar o projeto político pelo qual foi eleita (Coligação Um Novo Começo – PS/JPP, na qual foi indicada pelo JPP) e apresentar-se como candidata apoiada pela Coligação PSD/CDS nas próximas Eleições Autárquicas, o Partido Socialista da Maia considera que:

Esta é uma posição inqualificável que em nada dignifica quem a toma e que contribui para o descrédito da classe política da qual a Presidente da Junta de Milheirós é parte integrante e que, por tal, deveria zelar pela sua integridade e respeito; A posição anunciada resulta de uma falta de respeito para com todos os membros que fizeram parte da sua candidatura, sendo ainda mais grave a forma enganadora como a Presidente de Junta tenta iludir a população de Milheirós ao afirmar que “com a nossa equipa quero continuar o trabalho iniciado”. Esta afirmação é desrespeitosa para com todos aqueles que integraram a lista apresentada a eleições em 2017, sobretudo todos os membros do Partido Socialista que não se revêm nesta atitude, tendo já a Secretária do Executivo da Junta de Freguesia apresentado a demissão do cargo, em resposta a esta posição da Presidente da Junta;

A posição da secção do PS de Milheirós, em retirar a confiança à Presidente da Junta de Freguesia é de todo compreensível, e a única possível, estando o Partido Socialista da Maia solidário com a posição da Secção de Milheirós, de todos os eleitos pelo Partido Socialista para a Assembleia de Freguesia e, naturalmente, solidário com a posição assumida pela Secretária da Junta de Freguesia. A Presidente da Junta de Freguesia de Milheirós, não tendo tido a coragem, nem a firmeza e muito menos a integridade de se manter num projeto que lhe permitiu ser eleita como Presidente da Junta de Freguesia, tenta justificar-se com factos políticos que em nada se alinham com a verdade, insultando a inteligência dos membros da Assembleia Municipal da Maia, eleitos pelo projeto político que a mesma integrou, ao afirmar que estes votaram “contra muitas das obras feitas” em Milheirós. Esta habilidade de forma, só é compreensível tendo em conta o desespero em que a Presidente da Junta de Freguesia se encontra ao tomar esta posição, uma vez que todos os maiatos reconhecerão, e os milheiroenses também, que as posições dos eleitos na Assembleia Municipal são tomadas tendo em conta uma análise global das políticas municipais e não tendo em conta as questões locais de cada Freguesia. Aliás, estas afirmações são insultuosas vindo de alguém a quem o Partido Socialista sempre deu liberdade de voto nas grandes opções do plano, nunca tendo pedido qualquer tipo de justificação face ao seu voto em Assembleia Municipal, mesmo sendo este contrário à orientação do grupo onde a autarca se insere. Para terminar, não é apenas o comportamento da Presidente da Junta de Freguesia que deve ser censurado. A postura do Presidente da Câmara Municipal da Maia, António Silva Tiago, é da mesma forma inqualificável, por contribuir igualmente para o descrédito da política ao pressionar Presidentes da Junta, chegando ao ponto de trocar obras por candidaturas pela sua força política. Este comportamento é de todo reprovável e demonstrativo da falta de cultura democrática, da falta de ética e do desespero que o Presidente da Câmara e o PSD apresentam. Este episódio, reflete bem o porquê de termos hoje um território desigual, onde os maiatos não têm todos as mesmas oportunidades, porque o projeto do PSD há muito que deixou de ser um projeto de visão para um concelho e passou sim a ser um projeto retalhado, onde saem beneficiados os amigos.

O Partido Socialista da Maia termina, mais uma vez, reafirmando a sua indignação pelos comportamentos inqualificáveis e pela falta de integridade dos Presidentes da Junta de Freguesia de Milheirós e da Câmara Municipal da Maia, desmarcando-se deste tipo de comportamento demolidor da democracia e reforçando a posição de integridade dos eleitos do Partido Socialista que perante este facto optaram pela única via possível: a da demissão do Executivo da Junta de Freguesia e a de defesa do projeto, apresentado a Milheirós nas eleições, em Assembleia de Freguesia.

O Partido Socialista perante este facto reafirma ainda a necessidade de um novo projeto para a Maia, um projeto onde a transparência da ação política seja um eixo estratégico e onde o combate às desigualdades seja uma prioridade. Um projeto com visão de futuro, um projeto humanista e para as pessoas que reafirme e dignifique a democracia e a Maia. O Partido Socialista está preparado para oferecer aos maiatos a verdadeira alternativa que o concelho necessita».