Comissão Europeia quer ouvir as PME’s sobre a Rutura da Cadeia de Abastecimento

As pequenas e médias empresas (PME) estão a ser especialmente afetadas pelo surto e pandemia do coronavírus (COVID-19) que, como todos sabemos, tem provocado um abrandamento da economia mundial sem precedentes. A crise e os seus efeitos ameaçam as atividades empresariais e provocam frequentes ruturas da cadeia de abastecimento.

A Comissão Europeia, com a cooperação da Enterprise Europe Network, convida as PME Europeias a partilhar a forma como a pandemia de coronavírus as atingiu. Este inquérito centra-se especialmente nas ruturas da cadeia de abastecimento e na forma de ajudar as PME a superá-las.

O objetivo deste exercício é recolher informações atualizadas, para que a Comissão Europeia possa ajustar as suas políticas de recuperação. As respostas obtidas serão mais concretamente utilizadas pela função de alerta rápido da Comissão Europeia, cujo objetivo é resolver os problemas ligados à cadeia de abastecimento das empresas europeias.

Igualmente importante, é que ao preencherem o inquérito, as PME podem solicitar apoio suplementar por parte das redes europeias de apoio às empresas.

Neste enquadramento, e no âmbito da atividade da Enterprise Europe Network, instrumento de apoio às empresas, cofinanciado pela Comissão Europeia, a AEP solicita a colaboração das empresas na resposta ao questionário da Comissão Europeia, neste link, até ao dia 11 de dezembro de 2020.

Fotografia com direitos reservados