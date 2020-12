Caetano Car Market – Xmas Edition disponibiliza viaturas a preços únicos até ao próximo domingo

Dezenas de marcas, centenas de clientes, um único espaço com mais de dois milhar de viaturas em exposição. Assim se resume, em poucas palavras, a maior feira de viaturas seminovas e usadas alguma vez realizada no Norte do país.

Começa hoje e prolonga-se até ao próximo domingo, 13 de dezembro, a segunda edição do Caetano Car Market Xmas Edition, um evento de venda de viaturas novas, seminovas e usadas, com preços especiais, organizado pela Caetano Retail, empresa de retalho automóvel do Grupo Salvador Caetano. Com 50 pontos de venda e 25 cidades, de norte a sul do país e on-line em www.caetanocarmarket.pt, através da visita a um dos recintos ou do site oficial, o evento garante o acesso a mais de 2 mil viaturas a preços de oportunidade.

Neste mercado de Natal, poderão encontrar-se viaturas de mais de 20 marcas, sendo que as mais predominantes serão as viaturas das marcas negociadas pelos concessionários oficiais do Grupo Salvador Caetano. Poderá consultar as nossas marcas através do site www.caetanoretail.pt.

Existe ainda uma linha de apoio durante o horário do evento (quarta-feira a domingo, das 10h00 às 19h00) disponível através do 910 072 456. Durante o próprio evento, poderá contactar através do e-mail caetanocarmarket@caetanoretail.pt