Maia| Projeto pioneiro para o setor de aviação

Uma das primeiras unidades de produção de eFuels da Europa poderá ser implementada na Central de Valorização Energética da Maia. Um projeto com recurso a tecnologias e processos inovadores e que promete simultaneamente revolucionar a valorização energética de resíduos e descarbonizar o setor da aviação.

Segundo comunicado de imprensa, um consórcio interdisciplinar, formado pela Lipor- Serviço Intermunicipalizado de Gestão de Resíduos do Grande Porto, a P2X Europe e a Veolia Portugal vai avançar com os estudos de viabilidade para a implementação e desenvolvimento de uma unidade Power-to-Liquid (PtL) à escala industrial na Central de Valorização Energética da Maia.

Este projeto vai permitir produzir um combustível verde sintético (eFuel) para a indústria de aviação a partir de uma combinação de CO2 (dióxido de carbono) capturado do processo da Central e hidrogénio com origem em energias renováveis. Numa primeira fase, cerca de 100 mil toneladas de CO2 biogénico capturado será reciclado para conversão em eFuel, este último transformado em vários produtos de base renovável, como eKerosene, eDiesel e produtos químicos específicos.

Segundo o presidente da LIPOR, José Manuel Ribeiro «este projeto é um bom exemplo de como os Sistemas de Gestão de Resíduos podem contribuir de forma relevante para a descarbonização da economia e para a Neutralidade Carbónica. E mais do que contribuir, podem liderar, abrindo caminho através de projetos inovadores como este que vamos implementar e que contribuirá também para posicionar Portugal entre os primeiros países a apostar na economia circular do carbono». Foto D.R.

Com esse objetivo será integrada tecnologia de Captura e Utilização de Carbono (CCU) na instalação da Central, que consiste em capturar, extrair e purificar a componente biogénica do CO2, presente em cerca de 60% do dióxido de carbono gerado no processo de tratamento de resíduos por valorização energética.

Parte do inovador projeto de PtL, esta tecnologia permitirá emissões de CO2 próximas de zero – ou mesmo negativas – contribuindo para melhorar significativamente o balanço energético e ambiental do processo de valorização energética dos resíduos.

Segundo o Country Manager da Veolia Portugal, José Melo Bandeira, «precisamos das tecnologias de captura de carbono rumo à descarbonização dos processos industriais. Reduzir ou eliminar as emissões de gases com efeito estufa tem os seus limites, por isso, capturar, armazenar e usar estes gases é crucial para alcançarmos com sucesso resultados globais. Este projeto é um excelente exemplo da colaboração entre vários parceiros industriais para a transformação ecológica, que através de soluções inovadoras e desafiantes vão criar uma referência e, esperamos, inspirar outros a segui-la».

Este é um passo estratégico decisivo para a LIPOR na concretização da sua missão de transformar os resíduos em novos recursos, através da implementação de práticas inovadoras e circulares.

É também um projeto disruptivo e pioneiro no setor da valorização energética de resíduos, que permitirá acelerar a sua descarbonização e transição para uma economia circular, em linha com as políticas climáticas e energéticas de Portugal e a ambição do País em alcançar a Neutralidade Carbónica até 2050.