Liga: FC do Porto vence por 4-0 o Paços de Ferreira

Depois de ter perdido dois pontos nos Açores, frente ao Santa Clara, o FC Porto regressava a casa, e precisava de se manter na luta pelo título, apesar de já estar a 8 pontos do líder, o Benfica.

Se bem pensou, melhor o fez, porque os jogadores ainda mal tinham aquecido, e o FC do Porto já estava na dianteira do marcador, logo aos 3 minutos, na primeira vez que chegou à baliza. Foi um passe de Eustáquio para a desmarcação de Evanilson, com este a conseguir ficar frente a frente com o guardião e a fazer-lhe um chapéu quando este se fez à bola.

Festejos do golo de Evanilson

Aos 16 minutos foi a vez do Paços de Ferreira quase marcar. Koffi ultrapassou tudo na esquerda, centrou com perigo, a bola passou frente à baliza onde apareceu Juan Delgado, com tudo para fazer o golo, no entanto em vez de acertar na baliza fez um corte.

Oportunidade desperdiçado por Juan Delgado

O jogo continuou a desenrolar-se a meio-campo uma vez que as linhas defensivas do Paços de Ferreira, muito chegadas uma à outra, não permitiam grandes veleidades ao FC do Porto. No entanto aos 30 minutos Marcano lançou a bola a Taremi , e este entre três defesas conseguiu ludibriá-los, ficar nas suas costas, e frente a Jordi Martins rematou por entre as suas pernas, fazendo o dois a zero

Remate vitorioso de Taremi

Mas não ficaria por aqui o resultado pois novamente Evanilson acabou por fazer o terceiro depois de uma excelente jogada que começou em Taremi, passou por Pepê que ultrapassou três adversários, ficou cara a cara com Jordi, não foi egoísta, passou a Evanilson, solto na direita, e este rematou a contar, sem qualquer oposição. Com este golo, e por mérito próprio, o FC do Porto praticamente ficava em posição de vencer o jogo que rapidamente chegou ao intervalo.



Sequência do passe de Pepê e remate de Evanilson a bisar

No reatamento o Paços de Ferreira pareceu mais empenhado em reduzir a desvantagem e chegou a ter uma oportunidade logo nos primeiros minutos, mas foi o FC do Porto a marcar novamente, aos 54 minutos, quando Evanilson conseguiu desembaraçar-se de Pedro Ganchas, enviou para o centro da área, onde Taremi não chegou, mas Juan Delgado na ânsia de impedir o golo acabou por introduzir a bola na própria baliza. Curiosamente havia tido uma oportunidade brilhante nesta mesma baliza na primeira parte, mas o jogador Chileno não conseguiu rematar, e agora acabou por o fazer na sua baliza.



Fuga de Evanilson a Pedro Ganhas, centro e Juan Delgado a fazer autogolo ao tentar impedir remate de Taremi

Logo a seguir FC o Porto abeirou-se várias vezes da baliza do Paços de Ferreira, e criou algumas oportunidades, sem contudo conseguir dilatar o marcador. Mas foi sol de pouca dura pois o jogo foi-se desenrolando mais a meio-campo, e até junto da baliza de Diogo Costa, com o Paços de Ferreira a tentar o golo de honra.

Centro de Rodrigo Conceição em esforço, a que Evanilson não conseguiu dar sequência

A principal oportunidade de golo aconteceu aos 85 minutos, por Galeno, com remate frontal com a bola a embater no poste esquerdo da baliza de Jordi Martins.

Remate ao poste de Galeno

Pouco depois o jogo acabou com um resultado final de 4-0, e o FC do Porto a fazer aquilo que se esperava que era vencer, depois de duas jornadas seguidas sem se conseguir fazê-lo, desperdiçando 5 pontos em seis possíveis, naquele que foi o último jogo no Dragão antes da interrupção para o Campeonato do Mundo, mantendo-se, por enquanto, na perseguição ao Benfica, de quem dista agora 5 pontos, que poderão voltar a ser 8, se o Benfica vencer o jogo de amanhã na deslocação ao vizinho Estoril.