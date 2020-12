De 14 até 23 de dezembro, o Auchan dá 10.500 euros em Cartões Presente

Por cada 25 euros em compras, a Galeria Comercial Auchan da Maia oferece 25 euros em cartão Auchan, numa campanha que inicia hoje e termina no próximo dia 23 de dezembro.

Para ganhar, os participantes têm de fazer, no mínimo, 25 euros em compras nas lojas aderentes; entrar no website (www.galeriaspremiosnatal.com), consultar o regulamento, e registar até dois talões de compras feitas entre 14 e 23 de dezembro de 2020; e ser um dos 14 clientes com talões de maior valo, no dia de participação.