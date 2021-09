COMPROMISSUM celebra o seu primeiro ano de atividade

Centro de Voluntário da Maia faz um ano desde a sua abertura e publicação do seu regulamento no Diário da República. Durante um ano, 174 pessoas inscreveram-se como voluntários. Leia estas e outras notícias na edição em papel nº521, de 20 de agosto, do seu Maia Hoje.

No passado dia 11 de agosto foi assinalado o primeiro aniversário da publicação do Regulamento Compromissum – Centro de Voluntariado da Maia no Diário da República, e da entrada em funcionamento do mesmo.

O Compromissum assume-se como “uma estrutura organizada de proximidade que visa promover o encontro entre a oferta e a procura de voluntariado, capacitando os diversos agentes de voluntariado e desenvolvendo um conjunto de atividades e projetos direcionados à comunidade Maiata, consciencializando para a importância do voluntariado”.

Passados 12 meses da sua criação, e em jeito de balanço, já se voluntariaram 174 pessoas.

Em números gerais referem neste momento existirem 16 organizações promotoras de voluntariado; 19 oportunidades de voluntariado; 100 pessoas voluntárias que receberam capacitação geral sobre voluntariado; 12 organizações que receberam formação geral sobre gestão de voluntariado; 11 sessões ministradas de capacitação geral sobre voluntariado dirigidas aos/às voluntárias; 71 pessoas a exercer voluntariado em organizações promotoras do concelho da Maia e com seguro oferecido pela autarquia; 2 sessões de apresentação dadas do Compromissum e de sensibilização para a importância do voluntariado (uma dirigida aos/às Senhores/as Presidentes das Juntas de Freguesia do concelho e outra dirigida à população jovem do Programa Bué d’Escolhas E8G) ; 6 encontros realizados de Voluntários/as integrados/as para acompanhamento da atividade; 6 voluntários/as beneficiaram de formação específica sobre voluntariado em campos de férias e 7 pessoas frequentaram a formação específica do programa Chave de Afetos.

Os interessados em fazer parte do projeto, podem inscrever-se através dos contactos: 229 478 120 e 938 707 602; pelo e-mail: compromissum@cm-maia.pt ou website: www.cm-maia.pt/p/compromissum ou ainda na morada do Fórum Jovem da Maia – Travessa Cruzes do Monte, 46, Maia.