Feira Emprego In Campus Da Universidade De Vigo

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, Câmara de Comércio e Indústria, na qualidade de parceira da rede EURES-T G-NP convida os empresários a participarem na I Feira internacional EMPREGOinCAMPUS.

Organizada pela Universidade de Vigo, esta iniciativa terá lugar nas faculdades e escolas dos campus universitários das seguintes faculdades: de Ciências Económicas e Empresariais e de Ciências Jurídicas e do Trabalho, nos dias 27 e 28 de abril de 2022.

A Feira EMPREGOinCAMPUS, vai permitir às empresas da Eurorregião Norte de Portugal-Galiza, que procuram talento procedente da Universidade de Vigo, contactar com estudantes do último curso, licenciados e mestres nas áreas de Administração e Direção de Empresas, Direito, Economia, Comercio Exterior, Relações Laborais, Tradução e Interpretação e Filologias.

Se pretender participar na Feira como entidade expositora deve fazer o seu registo aqui até ao dia 25 de abril.

Uma vez feito o registo, pode criar e posteriormente atualizar o perfil da empresa, no qual podem ser incluídas as vagas de emprego existentes, bem como os perfis de candidatura que procuram, ou ainda, um vídeo com uma apresentação da empresa e/ou das possíveis necessidades de recrutamento.

O que é proporcionado aos participantes:

Um stand gratuito no campus Universitário de Vigo;

Difusão das vossas ofertas de emprego;

Sala de conferências para apresentação pública da empresa;

Capacidade de agendar e realizar entrevistas de recrutamento durante a feira;

Interação com potenciais candidaturas através de um “stand” digital;

Receção de CVs das candidaturas através de uma plataforma digital.

Para mais informações, contactar:

Eugénia Castro de Sousa

Tel.: +351 22 998 15 00