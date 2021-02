C. Santos arranca com campanha online de São Valentim

A Sociedade Comercial C. Santos arrancou com uma campanha online de São Valentim, até 14 de fevereiro, com produtos da boutique. Num período em que a distância física se impõe, a empresa propõe-se a aprofundar as relações humanas com esta iniciativa.

O dia de São Valentim está a ser assinalado pela C. Santos com uma ação digital com produtos da boutique Mercedes-Benz. Desde carteiras e malas a relógios, esta oferta está disponível na página online e inclui várias tipologias e escalões de preço, para se adequarem aos vários gostos e necessidades. Tudo isto sempre com a imagem Mercedes-Benz.

A empresa propõe-se também a “mimar a cara-metade” dos seus clientes e além dos portes grátis, todas as encomendas receberão de oferta do concessionário Mercedes-Benz um conjunto de duas bases de copos, com inscrição de uma frase aliada à temática do amor. Estas bases têm a particularidade de serem de madeira, numa lógica de utilização de materiais sustentáveis cada vez mais associados à marca Mercedes-Benz.

«Sabemos que os sentimentos nunca serão confinados»

Numa altura em que, apesar do distanciamento a que estamos obrigados, as relações humanas são mais importantes do que nunca, a ligação entre as pessoas está por detrás de todo o desenvolvimento da campanha online de São Valentim por parte das equipas da C. Santos. «As relações humanas estão sempre a ser postas à prova e agora mais do que nunca, num desafio de perseverança. Na base do desenvolvimento desta campanha esteve a necessidade de destacar as potencialidades dos nossos colegas, que no dia a dia acabam por estar “confinados” às suas rotinas e que agora conseguem ter algum destaque e explorar os seus talentos. Apesar das distâncias, de estarmos muito mais resguardados, com recurso aos meios digitais para trabalharmos e até convivermos, somos pessoas e sabemos que os sentimentos nunca serão confinados», afirma Sérgio Pinto, diretor de recursos humanos da Sociedade Comercial C. Santos.

O departamento de recursos humanos da empresa esteve envolvido neste projeto desde o início. A importância das pessoas nesta iniciativa de São Valentim está patente no facto dos modelos presentes nas imagens na campanha e nas redes sociais da Sociedade Comercial C. Santos não serem manequins profissionais, mas colaboradores da empresa.