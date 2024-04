Eleições FC do Porto: Apresentação da Direção Desportiva da candidatura de André Villas-Boas

Foi hoje apresentada por André Villas-Boas a Direção Desportiva para o FC do Porto, caso a sua candidatura vença as eleições do próximo dia 27.

Em mais uma sessão na sede campanha sita na Rua de Agramonte, com a sua maior enchente, a escolha recaiu sobre Zubizarreta, e o antigo camisola dois da defesa portista, Jorge Costa mais conhecido por “bicho”.

Como habitual a sessão foi aberta pelo candidato a presidente, André Villas-Boas, que fez a introdução sobre a necessidade de mudar de rumo, para um novo panorama de futebol moderno, centrado nos resultados, em que anunciou Zubizarreta, antigo guardião do Barcelona, e da seleção espanhola, como o Diretor Desportivo, e Jorge Costa como Diretor do futebol profissional.

Andoni Zubizarreta, basco de 62 anos, é uma figura proeminente no futebol mundial. Com uma carreira notável como guarda-redes, Zubizarreta contabilizou 833 jogos pelo Athletic Bilbau, Barcelona e Valência, além de 126 internacionalizações pela seleção espanhola – sendo o segundo guarda-redes com mais jogos por Espanha, apenas superado por Iker Casillas.

Iniciou a sua carreira como diretor desportivo no Athletic Bilbao em 2001, mantendo-se fiel à filosofia do clube de apenas contratar jogadores bascos. Em julho de 2010, juntou-se ao FC Barcelona de Pep Guardiola, primeiro como diretor de futebol e depois como diretor desportivo. Imediatamente após a sua chegada, foi elemento fundamental na contratação de Javier Mascherano. Seguiram-se outros nomes notáveis como Alexis Sánchez e Cesc Fàbregas (2011/2012), Jordi Alba (2012/2013), Neymar (2013/2014), Ivan Rakitic, Luis Suárez e Marc-André ter Stegen (2014/2015), entre outros. Foi um dos responsáveis pelo sucesso do FC Barcelona de 2010 e 2015, período que culminou em 2014/15 com o clube catalão a vencer a Liga dos Campeões.

Após a passagem pelo FC Barcelona, Zubizarreta assumiu o cargo de diretor desportivo no Marselha (2016-2020), com a missão de reorganizar e gerir a estrutura de futebol, dedicando especial atenção ao desenvolvimento do scouting e da academia do clube. Em Marselha, trabalhou com André Villas-Boas de 2019 a 2020, período no qual os dois elementos conseguiram transformar a equipa gaulesa na principal rival do PSG.

Um estudioso, conhecido pela sua dedicação e por um conhecimento profundo do jogo, e nesta função, terá a responsabilidade de liderar toda a estrutura de futebol do clube. Sob a sua direção, a organização desportiva será dividida em cinco pilares: Diretor do Futebol Profissional, Diretor de Scouting, Diretor da Formação, Diretor da Performance e Diretor do Futebol Feminino. Cada uma destas áreas será fundamental para o desenvolvimento e sucesso contínuo do clube.

Jorge Costa, com 52 anos, é o nome escolhido para o cargo de Diretor do Futebol Profissional. Em colaboração próxima com Andoni Zubizarreta, desempenhará um papel crucial no acompanhamento direto, na motivação e na gestão das equipas profissionais do clube.

Um dos grandes capitães e símbolos maiores da história do FC Porto, Jorge Costa destacou-se não apenas pelos triunfos em campo, mas também pelo seu carisma e liderança, simbolizando na perfeição os valores e a paixão do clube. A “mística”, uma qualidade quase indefinível, mas vital, está profundamente enraizada em Jorge Costa. Durante os seus 13 anos na equipa principal do FC Porto, conquistou 24 títulos, incluindo a Taça UEFA, a Liga dos Campeões e a Taça Intercontinental. Foi internacional português em 50 ocasiões, com presenças no Euro 2000 e no Mundial 2002.

Após terminar a sua carreira de jogador, Jorge Costa iniciou uma nova etapa como treinador. O seu percurso nos bancos inclui passagens por clubes nacionais como o SC Braga, Olhanense, Académica, Paços de Ferreira, Arouca, Farense, Académica de Viseu e AVS. Internacionalmente, Jorge Costa acumulou experiências na Roménia (CFR Cluj e Gaz Metan), Chipre (AEL Limassol e Anorthosis), além de ter comandado a seleção do Gabão e equipas na Tunísia (CS Sfaxien), França (Tours) e Índia (Mumbai City). Esta vasta experiência global e a capacidade de adaptação a diferentes culturas e estilos de futebol são ativos valiosos que também trará para esta nova função no FC Porto.