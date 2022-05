Embora por motivos alheios à nossa vontade, não tenha sido possível a presença do Jornal MaiaHoje no jogo da Luz, para a habitual cobertura do jogo, não deixamos de marcar presença no momento de regresso da equipa do FC do Porto ao Dragão, recolhendo algumas imagens, da respetiva festa dos novos Campeões Nacionais, para partilhar com os nossos leitores.

Alguém disse que uma imagem vale mais que mil palavras, como tal…

Mar Azul que esperou até às 02 da manhã pelos seus heróis

Tudo serviu para ver melhor os jogadores

Toni Martinez, original, levou e abriu o champanhe