Matchmaking virtual, 3 de novembro de 2021

Em paralelo à Web Summit, a Enterprise Europe Network (EEN) em Portugal organiza a 4ª edição do evento de brokerage Lisbon Beyond Summit.

Na edição deste ano, o Lisbon Beyond Summit visa acolher tópicos relativos às seguintes temáticas principais: Fintech, Deep Technologies, Digital, e-Health e Cibersegurança.

Através de uma plataforma online, as empresas portuguesas podem ter reuniões pré-agendadas e de forma gratuita, tendo assim uma oportunidade única para reunir bilateralmente com potenciais parceiros internacionais.

Para participar no Lisbon Beyond Summit 2021, que irá decorrer no dia 3 de novembro em formato digital, as empresas e os investidores devem registar-se aqui: https://lisbon-beyond-summit-2021-4th.b2match.io/

Podem também submeter um perfil para cooperação internacional, que pode estar orientado para uma vertente comercial, tecnológica, de investigação, ou/e de procura/oferta de investimento.

Como entidade coorganizadora, a AEP apoia de forma gratuita as empresas portuguesas no registo na plataforma, na criação de um perfil de cooperação e na identificação de potenciais parceiros para agendamento de reuniões, com vista a estabelecer parcerias de cooperação futuras.

A mesma entidade pode submeter mais do que um perfil para cooperação, sendo o dia 2 de novembro a data-limite para o fazer.

A plataforma utilizada para apoio a estes Encontros de Negócios, que pode ser acedida por qualquer entidade em qualquer parte do mundo, permite não só submeter perfis para cooperação, mas também visualizar os perfis publicados por país, agendar reuniões bilaterais e consultar informação de interesse sobre as empresas e start-ups participantes no evento.

A agenda final com as reuniões bilaterais agendadas é enviada aos participantes, durante a manhã de dia 3 de novembro.

Para mais informações, contactar:

EEN na AEP Céu Filipe | Susana Pinto

Tel.: 22 998 15 00