Rui Pedroto candidato de Villas-Boas para a Fundação FC do Porto

Esta tarde, na sede da candidatura de André Villas-Boas, foi apresentado Rui Pedroto, filho do antigo treinador do FC do Porto, José Maria Pedroto, como futuro vice-presidente para os projetos sociais, caso a lista B seja vencedora, ou seja, responsável pela Fundação FC do Porto.

Como habitual coube a André Villas-Boas fazer a apresentação, que qualificou como “uma escolha à prova de bala, de um dragão de alma e coração, que vive e respira FC do Porto, com valores que transcendem a mística e a emoção, que nasceu numa de família desportista, e portista, alguém que é dono de uma personalidade, e de um perfil, que abarca todas as características de um verdadeiro Dragão.”

Rui Pedroto, atual presidente da Comissão Executiva da Fundação Manuel António da Mota, cargo que assume desde 2014, para além de relembrar e louvar o trabalho do pai ao serviço do seu clube de coração, destacou que “o seu exemplo continua vivo, seus valores intocáveis e inatacáveis, o que nos marcou a todos. Todas as grandes instituições têm o seu mentor e o nosso foi José Maria Pedroto, que acreditava em cada um dos seus jogadores. Cada um tinha de colocar o melhor de si ao serviço do grupo, do clube, e da comunidade.”

Relativamente ao cargo a que se candidata sublinhou que “irá servir os associados, primeiramente aqueles com maior dificuldade económica, fomentando a prática desportiva, mas também o apoio social. É muito importante que se identifiquem com o clube, e não esquecerá os jovens atletas, atribuindo bolsas de mérito escolar, sem esquecer os ex atletas que precisem do nosso apoio, especialmente alguns casos problemáticos aquando do final de carreira. Por fim as casas do FC do Porto, irão coadjuvar a função da fundação.”, rematou.

No final, e como habitualmente, André-Villas-Boas ofereceu uma camisola personalizada do clube ao seu candidato, mas desta feita recebeu também um presente, nada mais, nada menos que um dos antigos, e típicos, bonés de José Maria Pedroto, que o candidato à presidência fez questão de experimentar conforme a foto atesta.