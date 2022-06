Há 20 anos

Recorde:

«S.João “estragado” em S.Pedro Fins»

Edição nº 60 de 28 de junho a 11 de julho de 2002

Fuga de amoníaco põe população em sobressalto

Novo acidente nas instalações da Panike-S.Pedro de Fins

“Decorreram apenas quase oito meses até que se desse um novo “acidente” nas instalações da Panike em São Pedro de Fins” lia-se. Os moradores andavam alarmados e passaram uma noite de S. João “memorável”. Não fora o facto de ser uma noite “comprida” e muitos moradores da zona que dormiam com as janelas abertas devido ao calor, ficarem desprevenidamente intoxicados. Entretanto o Presidente da Junta avisava que queria esclarecimentos para mais um acidente. Para a proteção civil o mais grave «foi o facto de não estar no local ninguém para fazer face a uma situação destas, nem um vigilante».

Cruz Vermelha e INEM promovem iniciativa

“O que fazer em caso de emergência?”

Foi levada a cabo no Fórum Jovem da Maia, uma iniciativa de formação, sobre uma eventual situação de emergência. Realizada no dia 15 de Junho, pelas 22 horas, juntava algumas dezenas de jovens, o público alvo deste evento.

Milhares de Abelhas à solta

Urbanização dos Altos com novos habitantes

Eram cerca de 20.000 os belos exemplares de abelhas que no dia 17 de Junho, enchiam por completo um dos ramos de uma árvore localizada entre a Rua Manuel da Silva Barros e a Rua de Pedro Julião, em vermoim.

Para a “operação” de remoção foi contactado um apicultor, residente em Vilar de Luz – Folgosa, que explicou aos jornalistas presentes, que já tinha acontecido uma situação semelhante, à cerca de um mês antes, seguida também pela Protecção Civil, na urbanização do xisto. O apicultor disse ainda que lá em casa chegava a ter cerca de 500.000 abelhas, a que se juntariam estas 20.000, que de acordo com a lei, passavam a ser da sua propriedade.

Núcleo PSD de Gueifães

Novo executivo toma posse!

No dia 22, Fernando Moreira tomava posse como Presidente do Núcleo PSD de Gueifães, em cerimónia realizada na sede dessa entidade. Estiveram também presentes, Emanuel Martins, Hernâni Ribeiro, Bragança Fernandes, Luciano Gomes e Costa Pereira. A nova direção apresentava como principal objetivo nesse mandato, a angariação de militantes

Crianças festejam o final do ano letivo

Torta com 150 metros “adoça” estádio municipal!

No dia 22 de junho, uma torta com cerca de 150 metros, enchia o relvado do Estádio Prof. Dr. José Vieira de Carvalho. Organizado pela Associação de Pais das Escolas de Gemunde, este evento levou a este estádio, centenas de crianças e pais que se deliciaram com o doce confecionado pela confeitaria S. Marcos.

Águas Santas fecha época com chave de ouro

Equipa maiata venceu a Taça de Portugal

Em jogo realizado no dia 16, o Águas Santas sagrava-se vencedor da Taça de Portugal em Andebol. Pelo resultado de 27-21, os jogadores maiatos derrotavam o ABC, num jogo realizado no Pavilhão de Desportos e Congressos de Matosinhos.

Campeonato Nacional de Precisão de Aterragem

Paraclube da Maia consegue o 2º Lugar!

Realizada nos dias 14, 15 e 16 de Junho, o 24º Campeonato Nacional de Precisão de Aterragem, teve os céus da Figueira da Foz como paisagem. Esta competição contava com a participação de 10 equipas, sendo que o clube maiato conseguia alcançar a 2ª posição.

Pelo segundo ano consecutivo

Nortecoope depois de vencer o Campeonato Nacional conseguia a “dobradinha” com a vitória na Taça de Portugal