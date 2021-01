AEP consulta as PME’s sobre locais de trabalho saudáveis

Questionário pretende analisar a importância da intervenção numa fase precoce para evitar lesões e promover a saúde musculoesquelética nos locais de trabalho.

A AEP – Associação Empresarial de Portugal, CCI, enquanto membro da Enterprise Europe Network, apoia a ACT – Autoridade para as Condições do Trabalho, no âmbito da campanha europeia Locais de Trabalho Saudáveis: Aliviar a carga 2020-2022, e convida as PME’s a responder a um breve questionário, com o objetivo de analisar a importância da intervenção numa fase precoce para evitar lesões e promover a saúde musculoesquelética nos locais de trabalho.

As lesões musculoesqueléticas relacionadas com o trabalho (LMERT) são extremamente comuns entre os trabalhadores na Europa e a sua prevenção e gestão eficazes devem ser uma das principais prioridades nas empresas.

O presente questionário insere-se nas atividades promovidas pela Autoridade para as Condições do Trabalho enquanto Ponto Focal Nacional (PFN) da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho (EU-OSHA).

Neste enquadramento, a AEP solicita a colaboração das empresas na resposta ao questionário online (disponível em: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxY__LFuZoDitSoIFvqjT6SOCmgnOIH7Q0nF64pS3d_FW5wQ/viewform), o que não demorará mais do que 3 minutos, até ao dia 1 de março de 2021.

Para mais informações, contactar:

EEN na AEP

Céu Filipe | Susana Pinto

Tel.: +351 22 998 15 00